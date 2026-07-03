¿A qué hora juega Universitario vs Alianza Lima y dónde ver partido por Liga Femenina?

Universitario recibe a Alianza Lima en el Estadio Monumental, en el cotejo de vuelta por las semifinales del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026. Conoce los horarios y canales para que no te pierdas este encuentro, que se disputará en el Estadio Monumental y promete emoción de principio a fin.

¿Cuándo juegan Universitario vs. Alianza Lima?

El partido de vuelta entre Universitario y Alianza Lima se disputará este sábado 4 de julio en el Estadio Monumental U Marathon.

¿A qué hora juegan Universitario vs. Alianza Lima?

Perú, Colombia y Ecuador: 18:00 horas

Chile, Bolivia y Venezuela: 19:00 horas

Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 20:00 horas

México: 17:00 horas

Estados Unidos: 19:00 horas (Miami y Nueva York) y 16:00 horas (Los Ángeles)

España: 01:00 horas (del día siguiente)

¿Dónde ver Universitario vs. Alianza Lima?

Este encuentro será transmitido por la plataforma Bicolor+, gratis a través de YouTube. Además, también podrás verlo en el canal Juntos TV (29 SD y 729 HD en Movistar TV; 24 SD y 535 HD en Claro TV).

Alianza Lima vs. Universitario por la Liga Femenina: previa del partido

¡Se define a la primera finalista del Apertura de la Liga Femenina! Universitario de Deportes recibirá a Alianza Lima en el Estadio Monumental por el partido de vuelta de las semifinales. Las cremas están obligadas a revertir el marcador en casa para meterse en la instancia decisiva, mientras que las íntimas llegan con la consigna de defender su corona y dar otro paso hacia el título.

Universitario recibe a Alianza Lima por la Liga Femenina

El conjunto blanquiazul, vigente bicampeón nacional, llega a Ate con ventaja tras haber ganado 1-0 en el encuentro de ida disputado en el estadio Hugo Sotil de Villa El Salvador. Con este resultado, a la escuadra victoriana le basta un empate para asegurar su boleto, lo que obliga a las Leonas a ganar sí o sí para mantener vivas sus opciones.

El club que avance en este clásico se enfrentará en la gran final al vencedor de la otra llave entre Sporting Cristal y Atlético Andahuaylas. Las rimenses parten con una cómoda ventaja para el choque de vuelta, luego de imponerse por 4-1 en el partido de ida jugado en el estadio Alberto Gallardo.