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Sporting Cristal ganó 4-1 a fuerte rival y está a 3 partidos de salir campeón en la Liga

Sporting Cristal logró ganar por goleada a un duro rival y ahora solo están a 3 partidos para coronarse como campeones en la Liga.

Luis Blancas
Sporting Cristal venció 4-1 a un fuerte rival y está a tres partidos de salir campeón
Sporting Cristal venció 4-1 a un fuerte rival y está a tres partidos de salir campeón | Composición: Líbero
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Sporting Cristal sigue firme en su gran objetivo de salir campeón de la Liga 1 y también de la Copa de la Liga, sin embargo también tienen claras las metas en el fútbol femenino por lo que tras ganar por 4-1 a un fuerte rival ahora están a 3 partidos de salir campeones del Torneo Apertura de la Liga Femenina.

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Sporting Cristal venció 4-1 a un fuerte rival y está a tres partidos de salir campeón

Sporting Cristal dio un paso importante rumbo a la final de la Liga Femenina tras imponerse con autoridad por 4-1 sobre Atlético Andahuaylas en el partido de ida de las semifinales. El conjunto celeste aprovechó su localía y ahora está a un encuentro de llegar a la gran final.

Sporting Cristal ganó 4-1 a Atlético Andahuaylas en la semifinal de ida del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026

Sporting Cristal ganó 4-1 a Atlético Andahuaylas en la semifinal de ida del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026

Las rimenses abrieron el marcador a los 15 minutos gracias a Mondaca, mientras que Alves amplió la diferencia apenas iniciado el segundo tiempo. Aunque Atlético Andahuaylas reaccionó y descontó a los 58', la respuesta de Cristal fue inmediata.

La gran figura de la jornada fue Alves, quien volvió a aparecer a los 74 y 81 minutos para completar un hat-trick y sentenciar la goleada. La atacante fue determinante en el triunfo celeste, dejando a su equipo con una amplia ventaja de cara al compromiso decisivo.

¿Cuándo será el próximo partido de Sporting Cristal Femenino?

Con este marcador, Sporting Cristal llegará a Andahuaylas con una ventaja de tres goles. El partido de vuelta se jugará el próximo domingo 5 de julio, desde la 1.00 p. m., y allí las celestes intentarán sellar su pase a la gran final de la Liga Femenina, antes de afrontar los dos encuentros restantes con la meta de proclamarse campeonas del Torneo Apertura 2026.

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Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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