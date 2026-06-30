- Hoy:
- Partidos de hoy
- Mundial 2026
- Costa de Marfil vs Noruega
- Francia vs Suecia
- México vs Ecuador
- Universitario
- Copa de la Liga
- Fichajes Vóley
Llaves de octavos de final de la Copa de la Liga 2026: cruces confirmados, partidos y horarios
Se confirmaron las llaves de octavos de final de la Copa de la Liga Caliente 2026. Clubes como Sporting Cristal, Los Chankas, Sport Boys, entre otros, buscan el título.
Todo listo para afrontar los octavos de final de la Copa de la Liga Caliente 2026. Equipos como Sporting Cristal, Sport Boys, Los Chankas, entre otros, son los representantes de la Liga 1; mientras que elencos como Comerciantes FC, Bentín Tacna Heroica, ADA Jaén, y más, son de la Segunda División.
PUEDES VER: Con Sporting Cristal: Los clubes que clasificaron a los octavos de la Copa de la Liga 2026
Llaves de octavos de final de la Copa de la Liga 2026
SECTOR IZQUIERDO
- Alianza Atlético vs. Pirata FC
- UTC vs. ADA Jaén
- Atlético Grau vs. Carlos A. Mannucci
- Sport Boys vs. Comerciantes FC
SECTOR DERECHO
- Sporting Cristal vs. Bentín Tacna Heroica
- Sport Huancayo vs. Los Chankas
- Cienciano vs. ADT
- CD Moquegua vs. Deportivo Garcilaso
Llaves de octavos de final de la Copa de la Liga Caliente 2026.
¿Cuándo se jugarán los octavos de final de la Copa de la Liga Caliente 2026?
Estos compromisos se disputarán a partido único, siendo locales los elencos que se encuentran arriba en cada uno de los cruces. Las fechas para estos encuentros serán del 10 a 12 de julio del 2026, en el que la FPF aún debe definir la programación oficial de cada cotejo oficial.
¿Dónde ver los octavos de final de la Copa de la Liga Caliente 2026?
La transmisión de cada uno de los partidos de octavos de final de la Copa de la Liga Caliente 2026 se verán por la señal de Bicolor+ en la plataforma de Youtube.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 32.00
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
CIRCO MISTICO CONDOR
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO
PRECIOS/ 41.00