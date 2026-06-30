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Llaves de octavos de final de la Copa de la Liga 2026: cruces confirmados, partidos y horarios

Se confirmaron las llaves de octavos de final de la Copa de la Liga Caliente 2026. Clubes como Sporting Cristal, Los Chankas, Sport Boys, entre otros, buscan el título.

Diego Medina
Se confirmaron las llaves de octavos de final de la Copa de la Liga Caliente 2026.
Se confirmaron las llaves de octavos de final de la Copa de la Liga Caliente 2026. | Foto: Composición LÍBERO.
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Todo listo para afrontar los octavos de final de la Copa de la Liga Caliente 2026. Equipos como Sporting Cristal, Sport Boys, Los Chankas, entre otros, son los representantes de la Liga 1; mientras que elencos como Comerciantes FC, Bentín Tacna Heroica, ADA Jaén, y más, son de la Segunda División.

Los equipos que clasificaron a los octavos de final de la Copa de la Liga 2026

PUEDES VER: Con Sporting Cristal: Los clubes que clasificaron a los octavos de la Copa de la Liga 2026

Llaves de octavos de final de la Copa de la Liga 2026

SECTOR IZQUIERDO

  • Alianza Atlético vs. Pirata FC
  • UTC vs. ADA Jaén
  • Atlético Grau vs. Carlos A. Mannucci
  • Sport Boys vs. Comerciantes FC

SECTOR DERECHO

  • Sporting Cristal vs. Bentín Tacna Heroica
  • Sport Huancayo vs. Los Chankas
  • Cienciano vs. ADT
  • CD Moquegua vs. Deportivo Garcilaso
Copa de la Liga 2026

Llaves de octavos de final de la Copa de la Liga Caliente 2026.

¿Cuándo se jugarán los octavos de final de la Copa de la Liga Caliente 2026?

Estos compromisos se disputarán a partido único, siendo locales los elencos que se encuentran arriba en cada uno de los cruces. Las fechas para estos encuentros serán del 10 a 12 de julio del 2026, en el que la FPF aún debe definir la programación oficial de cada cotejo oficial.

¿Dónde ver los octavos de final de la Copa de la Liga Caliente 2026?

La transmisión de cada uno de los partidos de octavos de final de la Copa de la Liga Caliente 2026 se verán por la señal de Bicolor+ en la plataforma de Youtube.

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Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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