Llaves de octavos de final de la Copa de la Liga 2026: cruces confirmados, partidos y horarios

Todo listo para afrontar los octavos de final de la Copa de la Liga Caliente 2026. Equipos como Sporting Cristal, Sport Boys, Los Chankas, entre otros, son los representantes de la Liga 1; mientras que elencos como Comerciantes FC, Bentín Tacna Heroica, ADA Jaén, y más, son de la Segunda División.

Llaves de octavos de final de la Copa de la Liga 2026

SECTOR IZQUIERDO

Alianza Atlético vs. Pirata FC

UTC vs. ADA Jaén

Atlético Grau vs. Carlos A. Mannucci

Sport Boys vs. Comerciantes FC

SECTOR DERECHO

Sporting Cristal vs. Bentín Tacna Heroica

Sport Huancayo vs. Los Chankas

Cienciano vs. ADT

CD Moquegua vs. Deportivo Garcilaso

Llaves de octavos de final de la Copa de la Liga Caliente 2026.

¿Cuándo se jugarán los octavos de final de la Copa de la Liga Caliente 2026?

Estos compromisos se disputarán a partido único, siendo locales los elencos que se encuentran arriba en cada uno de los cruces. Las fechas para estos encuentros serán del 10 a 12 de julio del 2026, en el que la FPF aún debe definir la programación oficial de cada cotejo oficial.

¿Dónde ver los octavos de final de la Copa de la Liga Caliente 2026?

La transmisión de cada uno de los partidos de octavos de final de la Copa de la Liga Caliente 2026 se verán por la señal de Bicolor+ en la plataforma de Youtube.