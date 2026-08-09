¿Qué pasó con Miguel Trauco? Carlos Desio explicó su ausencia en Sport Boys ante Alianza Lima

Sport Boys y Alianza Lima jugaron un emocionante partido por la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 en donde el encuentro terminó igualado 1-1. Previo a ello, el técnico del cuadro rosado, Carlos Desio, salió al frente para revelar la verdadera razón de la ausencia de Miguel Trauco en la lista de convocados.

Carlos Desio, entrenador de Sport Boys, reveló la verdadera razón de la baja de Miguel Trauco ante Alianza Lima:

En conversación con las pantallas de L1MAX, Desio confesó que Trauco no cuenta con una lesión, sin embargo no tiene el físico adecuado para disputar un encuentro como contra Alianza en donde es de ida y vuelta.

Es por eso que el entrenador argetnino ha decidio guardar al lateral peruano, no obstante dejó en claro que cuando este regrese a su capacidad física al 100% ayudará mucho a Sport Boys con los resultados en la Liga 1.

“Miguel (Trauco) está bien, estuvo entrenando en la semana. Por ahí la no citación se debe a que hace casi dos meses que estaba parado. Priorizamos al jugador que esté mejor físicamente. Pero Miguel siempre nos va a dar ese salto de calidad. Esperamos ya para el próximo partido poder contar con él”, afirmó.

¿Cómo le va a Miguel Trauco en Sport Boys?

Miguel Trauco llegó a Sport Boys a mediados del Torneo Apertura 2026 y desde entonces ha disputado seis encuentros en donde no ha conseguido destacar. Sin embargo, con la ayuda de Carlos Desio, su técnico, espera ponerse en forma y disputar mejores partidos para el Clausura de la Liga 1.