Brandon Palacios rompió en llanto tras ganar con FC Cajamarca a Melgar: "Mucha gente no sabe"

La emoción terminó apoderándose de Brandon Palacios luego del importante triunfo de FC Cajamarca sobre FBC Melgar por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El atacante fue elegido como una de las figuras del encuentro y, durante sus declaraciones para L1MAX, no pudo contener las lágrimas al hablar sobre todo lo que ha vivido junto al equipo durante las últimas jornadas.

Brandon Palacios lloró tras ganar con FC Cajamarca a Melgar

Mientras continuaba con sus comentarios, Palacios rompió en llanto y dejó una profunda reflexión sobre las dificultades que atraviesan los futbolistas lejos de los reflectores

“La verdad que es emocionante por parte de todo el grupo, me siento muy feliz por haber sacado este partido adelante, era lo que más esperábamos luego de más de tres fechas de no poder sumar”, empezó diciendo el futbolista cajamarquino.

“Siento que a veces las personas de afuera no saben lo que nosotros pasamos en esto que es el fútbol, la verdad que es difícil pero hay que seguir adelante, soñando por nuestros sueños para seguir avanzando”, explicó.

El atacante también reconoció que afrontó el partido ante Melgar con una importante carga emocional y que necesitaba conseguir una victoria para dejar atrás la ansiedad acumulada.

“La verdad que sí, sentía esa sensación desde antes de poder sacar adelante este partido. Gracias a Dios se me dio la oportunidad, agradezco a mi familia que es la que siempre está ahí conmigo apoyándome, y nada, solo agradecer”, remarcó.

Brandon Palacios desea recuperarse en Liga 1 2026 con FC Cajamarca

Tras ello, Brandon Palacios destapó que ahora debería ser el momento de escribir una nueva historia para revertir la situación de FC Cajamarca.

"Se podría decir que se empezaría a escribir una nueva historia, pero esto recién está empezando. Recién vamos en la cuarta fecha y creo que todavía quedan muchos partidos por delante para decir que me saque una carga de encima. Todavía falta y seguir adelante. Siento que sí, a parte si las piernas a veces no funcionan, el corazón es lo que prevalece en el campo de juego", concluyó.