Mr. Peet destacó a jugador de casi medio millón tras empate de Alianza con Boys: "Potencia"

Alianza Lima rescató un empate ante Sport Boys en uno de los clásicos Lima-Callao más intensos de la jornada. Los blanquiazules necesitaban sumar de a tres para tomar mayor distancia en la parte alta de la tabla, pero se encontraron con un conjunto rosado que planteó un buen partido. Luego del encuentro, Mr. Peet analizó lo sucedido y sorprendió al destacar el rendimiento de uno de los futbolistas que más llamó la atención.

Mr. Peet destacó a jugador de casi medio millón tras empate de Alianza Lima con Sport Boys

Mediante la última edición de su programa 'Madrugol', Mr. Peet comentó el empate de los íntimos y rosados en el Estadio Nacional y fue contundente al señalar que Sport Boys fue un equipo sumamente comprometido en sus labores defensivas, anulando por completo al esquema de Pablo Guede.

Asimismo, el periodista deportivo recalcó que uno de los jugadores más destacados fue Oslimg Mora. En concreto, el comunicador resaltó que fue el jugador más destacado con la distribución de juego y en la marca, al punto que fue insuperable durante los 90 minutos. En esa línea, destacó a Carlos Desio por haber aprovechado sus cualidades en la volante.

Oslimg Mora terminó como la figura del Alianza Lima vs Sport Boys

“En ese 1-4-1-4-1 destaca mucho Oslimg Mora. Hoy Mora fue impasable, no le ganaron una pelota. Es una posición que es toda de Desio. ¿Alguien tenía a Mora como '6'? Nadie. Esa es toda de Desio, aprovechar la potencia de un tipo como Mora para que sea el barredor delante de la línea de 4 y sea el bastión, el jugador difícil de superar cuando pasaban la presión de Alianza", señaló.

Del mismo modo, Peter Arévalo destacó que Mora fue el jugador más determinante del partido y ha sido un pilar fundamental en medio del gran momento de Sport Boys.

"Esa fibra rápida de Mora lo convierte en un seis incansable y porque además sabe con la pelota porque ha sido extremo. Si hay una posición que le está dando réditos a Boys para convertirse en el equipo menos vencido del Clausura es la posición de Mora. Fue la figura de la cancha, pero de lejos”, acotó.

¿Cuánto vale Oslimg Mora en el marcado de fichajes?

De acuerdo con el portal internacional Tranfermarkt, Oslimg Mora está valorizado en 400 mil euros. Esta es una de las cifras más altas de su carrera deportiva y se perfila a incrementarse considerando su gran nivel.