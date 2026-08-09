0
LO ÚLTIMO
Tabla ACTUALIZADA del Clausura y Acumulado 2026

Mr. Peet destacó a jugador de casi medio millón tras empate de Alianza con Boys: "Potencia"

Mr. Peet analizó el empate de Alianza Lima ante Sport Boys, por la fecha 4 del Torneo Clausura 2026, y no dudó en halagar a un futbolista tras el partido.

Angel Curo
Mr. Peet destacó a jugador de casi medio millón tras empate de Alianza Lima con Boys
Mr. Peet destacó a jugador de casi medio millón tras empate de Alianza Lima con Boys | Foto: Composición de Líbero
COMPARTIR

Alianza Lima rescató un empate ante Sport Boys en uno de los clásicos Lima-Callao más intensos de la jornada. Los blanquiazules necesitaban sumar de a tres para tomar mayor distancia en la parte alta de la tabla, pero se encontraron con un conjunto rosado que planteó un buen partido. Luego del encuentro, Mr. Peet analizó lo sucedido y sorprendió al destacar el rendimiento de uno de los futbolistas que más llamó la atención.

Se reveló la fuerte lesión que sufrió Marco Huamán con Alianza Lima ante Sport Boys

PUEDES VER: Se reveló la fuerte lesión que sufrió Marco Huamán con Alianza Lima ante Sport Boys: "La peor..."

Mr. Peet destacó a jugador de casi medio millón tras empate de Alianza Lima con Sport Boys

Mediante la última edición de su programa 'Madrugol', Mr. Peet comentó el empate de los íntimos y rosados en el Estadio Nacional y fue contundente al señalar que Sport Boys fue un equipo sumamente comprometido en sus labores defensivas, anulando por completo al esquema de Pablo Guede.

Asimismo, el periodista deportivo recalcó que uno de los jugadores más destacados fue Oslimg Mora. En concreto, el comunicador resaltó que fue el jugador más destacado con la distribución de juego y en la marca, al punto que fue insuperable durante los 90 minutos. En esa línea, destacó a Carlos Desio por haber aprovechado sus cualidades en la volante.

Oslimg Mora, Alianza Lima vs Sport Boys

Oslimg Mora terminó como la figura del Alianza Lima vs Sport Boys

En ese 1-4-1-4-1 destaca mucho Oslimg Mora. Hoy Mora fue impasable, no le ganaron una pelota. Es una posición que es toda de Desio. ¿Alguien tenía a Mora como '6'? Nadie. Esa es toda de Desio, aprovechar la potencia de un tipo como Mora para que sea el barredor delante de la línea de 4 y sea el bastión, el jugador difícil de superar cuando pasaban la presión de Alianza", señaló.

Del mismo modo, Peter Arévalo destacó que Mora fue el jugador más determinante del partido y ha sido un pilar fundamental en medio del gran momento de Sport Boys.

"Esa fibra rápida de Mora lo convierte en un seis incansable y porque además sabe con la pelota porque ha sido extremo. Si hay una posición que le está dando réditos a Boys para convertirse en el equipo menos vencido del Clausura es la posición de Mora. Fue la figura de la cancha, pero de lejos”, acotó.

¿Cuánto vale Oslimg Mora en el marcado de fichajes?

De acuerdo con el portal internacional Tranfermarkt, Oslimg Mora está valorizado en 400 mil euros. Esta es una de las cifras más altas de su carrera deportiva y se perfila a incrementarse considerando su gran nivel.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Tabla de posiciones del Clausura y Acumulado Liga 1 EN VIVO: clasificación y resultados de la fecha 4

  2. Universitario se quedó con los tres puntos ante Sporting Cristal y escala en la tabla del Clausura

Banner promocional Circos

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano