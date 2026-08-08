Luego de lo que fue el empate frente a Universitario, Sporting Cristal estaría próximo a cerrar la llegada de un futbolista para fortalecer su plantel con miras al Torneo Clausura de la Liga 1. Esto de acuerdo a información que fue difundida por un medio deportivo de Uruguay, se trata de Álvarez Wallace, actual jugador del Racing de Montevideo.

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Como se sabe, tras la salida de Gustavo Cazonatti, la prioridad para Roberto Mosquera fue conseguir un ‘6’ que reemplace el vacío que el jugador dejó en el centro del campo. Por lo que todo parece indicar que Wallace, de 25 años, llegará a Cristal para reforzar esa zona del terreno de juego.

"Finalmente se confirma la partida de Álvarez Wallace. Se va al fútbol peruano, jugará en Sporting Cristal. Otro caso más en el que Racing relanza la carrera de un futbolista en muy poco tiempo. Lo mejor para él y siempre agradecido por haber formado parte del plantel campeón" esta fue la información proporcionada por Infobus, página encargada de cubrir el elenco charrúa.

Álvarez Wallace sería el nuevo fichaje de Sporting Cristal

Cabe mencionar que de momento, no hay un comunicado oficial por parte del club. Se espera que las próximas horas se den más detalles sobre este posible fichaje.

¿Quién es Álvarez Wallace?

Agustín Álvarez Wallace es un futbolista uruguayo de 25 años que se desempeña como mediocampista central o pivote. El jugador se formó en Peñarol y posee experiencia internacional, tras haber pasado por clubes de Uruguay, Colombia y Chile, además de estar próximo a iniciar una nueva etapa en el fútbol peruano.