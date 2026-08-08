Un conocido Walmart de Sumter anuncia el cierre de sus puertas: este es el motivo de la decisión

Los clientes de Walmart en Sumter tendrán que modificar temporalmente sus hábitos de compra. El Walmart Neighborhood Market, ubicado en 343 Pinewood Road, cerrará temporalmente sus puertas desde el próximo lunes debido a un proyecto de remodelación que se extenderá durante aproximadamente cuatro semanas.

¿Por qué cerrará el Walmart de Sumter?

De acuerdo con información publicada por WIS News 10, el establecimiento será sometido a una renovación para mejorar la experiencia de los compradores. La intervención incluirá una nueva distribución del espacio y otras mejoras en sus instalaciones.

Durante el periodo de obras, la zona destinada a comestibles y productos minoristas permanecerá cerrada al público. Sin embargo, los clientes de este Walmart en EE. UU. podrán seguir utilizando la farmacia y la estación de gasolina, que continuarán operativas.

¿Qué Walmart estará abierto cerca de Sumter?

Quienes necesiten realizar sus compras durante el cierre temporal tendrán otras alternativas a menos de cinco millas del establecimiento de Pinewood Road. Entre ellas se encuentran otro Walmart Neighborhood Market, ubicado en Bultman Drive, y un Walmart Supercenter, situado en Broad Street.

La compañía espera que los trabajos concluyan en unas cuatro semanas. Tras la reapertura, los consumidores de Estados Unidos podrán encontrar un establecimiento con una distribución renovada y mejoras orientadas a facilitar sus compras.