BUENAS NOTICIAS, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: esta ciudad propone una MORATORIA temporal para IMPEDIR NUEVOS CENTROS de detención de ICE

San José evalúa convertirse en la primera ciudad del Área de la Bahía en establecer una moratoria temporal para impedir la autorización de nuevos centros de detención de ICE. La iniciativa busca imponer reglas locales más estrictas ante la posible instalación de centros de detención para inmigrantes en Estados Unidos.

San José propone una moratoria temporal para la instalación de nuevos centros de detención de ICE

El alcalde de San José, Matt Mahan, propone suspender temporalmente la aprobación de nuevos proyectos mientras se analizan sus posibles efectos. "Por eso, estoy proponiendo una moratoria para nuevos centros de detención mientras evaluamos las preocupaciones relacionadas con la salud, la seguridad humana y el impacto ambiental de estas instalaciones", declaró, según Telemundo 48 Área de la Bahía.

La propuesta también contempla una ordenanza que obligaría a cualquier proyecto de ICE a someterse a revisiones de uso de suelo y zonificación, además de audiencias públicas. Aunque las autoridades locales no pueden prohibir las instalaciones federales, sí pueden imponer condiciones que dificulten su construcción.

El congresista Sam Liccardo respaldó la medida. "Ellos pueden imponer condiciones sobre la operación y la construcción de estas instalaciones y, con estas medidas, podemos prevenir la construcción de instalaciones en el Área de la Bahía", señaló a Telemundo 48 Área de la Bahía.

¿Dónde podrían instalarse nuevos centros de ICE para inmigrantes en Estados Unidos?

La propuesta surge mientras permanece suspendido un proyecto de centro de detención de ICE en 7240 Holsclaw Road, cerca de Gilroy, debido a una demanda por presuntas infracciones relacionadas con el uso de suelo agrícola y otros procedimientos administrativos. Los líderes temen que, si una ciudad establece restricciones, ICE busque otras jurisdicciones. "Y la migra va a buscar otros sitios en otras ciudades en el Área de la Bahía, por ejemplo, en Dublin, y quisiéramos crear protección en cada ciudad", afirmó Liccardo.

El condado de San Mateo también analiza adoptar medidas similares, pese a que actualmente no existen señales de que ICE planee instalar allí un centro. La supervisora Noelia Corzo explicó que buscan actuar de manera preventiva.

La propuesta de San José será discutida por el Concejo Municipal la próxima semana y, posteriormente, deberá ser sometida a votación. Organizaciones como Puente, ALAS y Amigos de Guadalupe respaldaron la iniciativa, que busca establecer mayores controles ante posibles centros de detención para inmigrantes indocumentados en Estados Unidos.