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Real Madrid vs. Ferencváros EN VIVO: pronóstico, horario y dónde ver el partido amistoso
Real Madrid vs. Ferencváros juegan EN VIVO y EN DIRECTO este sábado por un amistoso internacional. Conoce a qué hora juegan y qué canal transmite el partido.
Momento de ver un partidazo entre Real Madrid vs. Ferencváros por un amistoso internacional en el Groupama Arena de Budapest. Ambos elencos tienen una cita este sábado 8 de agosto a partir de las 12.00 p. m. de Perú (7.00 p. m. de España) con la transmisión de ESPN y Disney+ para toda Latinoamérica.
PUEDES VER: Partidos de hoy, sábado 8 de agosto: programación, horarios y canales para ver fútbol EN VIVO
El partido de Real Madrid vs. Ferencváros promete ser una nueva prueba para el equipo de José Mourinho. El conjunto español volverá a la acción en el Groupama Arena de Budapest, donde buscará conseguir su primera victoria de preparación después del empate 2-2 ante Fiorentina. El cuadro madridista comenzó aquel encuentro ganando 2-0 con goles de Endrick y Alexis Ciria, pero terminó cediendo terreno y permitió la reacción del conjunto italiano. Ahora, Mourinho tendrá una nueva oportunidad para seguir probando variantes y darle minutos a sus principales figuras antes del estreno oficial en LaLiga 2026-27.
El Real Madrid llega al partido ante Ferencváros con varias novedades importantes en su convocatoria. Vinicius Jr., Bernardo Silva y Brahim Díaz aparecen entre los futbolistas disponibles después de reincorporarse recientemente a los entrenamientos, mientras que también destacan nombres como Federico Valverde, Eduardo Camavinga, Arda Güler, Endrick, Trent Alexander-Arnold, Álvaro Carreras, Denzel Dumfries, Antonio Rüdiger y Dean Huijsen.
Por su parte, Ferencváros afrontará el amistoso contra Real Madrid con una importante ventaja en cuanto a ritmo competitivo. El conjunto húngaro ya se encuentra disputando compromisos oficiales y tendrá además el respaldo de su público en el Groupama Arena. El campeón de la Copa de Hungría 2025-26 terminó segundo en su campeonato nacional la pasada temporada y ahora busca recuperar protagonismo, mientras avanza en su calendario europeo. Para Ferencváros, recibir al Real Madrid representa una oportunidad especial para medir fuerzas contra uno de los gigantes del fútbol mundial. Con un equipo más rodado y un estadio que promete un gran ambiente, los locales intentarán sorprender a un conjunto madridista que todavía se encuentra en plena construcción.
Real Madrid y Ferencváros anuncian su partido amistoso.
¿Cuándo juega Real Madrid vs. Ferencváros?
El partido entre Real Madrid vs Ferencváros por amistoso internacional se llevará a cabo el sábado 8 de agosto en el Groupama Arena de Budapest. Ambos elencos buscan un triunfo para mayor rodaje de cara a la pretemporada, por lo que presentarán las mejores armas disponibles en el campo de juego.
¿A qué hora juega Real Madrid vs. Ferencváros?
El cotejo entre madridistas y las Águilas Verdes inicia a partir de las 12.00 p. m. hora peruana (7.00 p. m. de España). De igual manera, te informamos los horarios para los diferentes países del mundo:
- México: 11.00 a. m.
- Perú, Ecuador, Colombia: 12.00 p. m.
- Venezuela, Chile, Bolivia: 1.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 2.00 p. m.
- España: 7.00 p. m.
¿Dónde ver Real Madrid vs. Ferencváros EN VIVO y EN DIRECTO?
El partido entre Real Madrid vs Ferencváros por amistoso internacional se verá en la señal en vivo de ESPN para toda Latinoamérica. Asimismo, tienes la opción vía streaming para sintonizarlo en el aplicativo de Disney Plus.
Real Madrid vs. Ferencváros: canales de transmisión
- Argentina: ESPN, DIRECTV Sports, Disney+ Premium
- Bolivia: ESPN, Disney+ Premium
- Brasil: Disney+ Premium
- Chile: DIRECTV Sports, Disney+ Premium, ESPN5
- Colombia: DIRECTV Sports, Disney+ Premium, ESPN
- Ecuador: DIRECTV Sports, Disney+ Premium, ESPN
- México: Disney+ Premium
- Paraguay: Disney+ Premium, ESPN
- Perú: Disney+ Premium, ESPN
- España: Real Madrid TV
- Uruguay: DIRECTV Sports, Disney+ Premium, ESPN
- Estados Unidos: CBS Sports Network, fuboTV
- Venezuela: DIRECTV Sports, Disney+ Premium, ESPN
Lista de convocados de Real Madrid para enfrentar a Ferencváros.
Real Madrid vs. Ferencváros: pronóstico y cuánto pagan las casas de apuestas
Sobre el papel, Real Madrid se perfila como favorito para llevarse la victoria ante Ferencváros por un amistoso internacional. Dicho esto, te informamos las cuotas que brindan las casas de apuestas:
|CASAS DE APUESTAS
|FERENCVÁROS
|EMPATE
|REAL MADRID
|Betano
|8.50
|5.90
|1.27
|Bet365
|9.00
|5.75
|1.20
|1XBet
|8.85
|6.72
|1.26
|Stake
|8.65
|6.55
|1.23
|Doradobet
|10.00
|6.00
|1.23
Real Madrid vs. Ferencváros: alineaciones posibles
Real Madrid: Andriy Lunin, Trent Alexander-Arnold, Éder Militão, Antonio Rüdiger, Álvaro Carreras, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde, Arda Güler, Alexis Ciria y Endrick.
Ferencváros: Dénes Dibusz, Christian Zohoré, Márk Osváth, Matte Smets Raemaekers, Răzvan Corbu, Raúl Gustavo Cruz, Edgar Sevikyan, Mathias Rommens, Ibrahim Yusuf, Barnabás Bagi y Krisztián Lisztes.
Real Madrid vs. Ferencváros: historial de partidos
- Ferencváros 1-1 Real Madrid (Champions League 1995)
- Real Madrid 6-1 Ferencváros (Champions League 1995)
¡Vamos al Circo!
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