¿A qué hora juega Real Madrid vs Ferencváros y dónde ver partido amistoso?

Real Madrid se mide con Ferencváros en un amistoso de pretemporada. El choque tendrá lugar en el Groupama Arena de Budapest y, pese a ser un partido de preparación, se presenta como una cita de gran intensidad. Consulta los horarios y los canales para seguir el encuentro.

¿Cuándo juega Real Madrid vs Ferencváros?

Real Madrid y Ferencváros se enfrentan este sábado 8 de agosto en el Groupama Arena, también llamado Ferencváros Stadion, en Budapest.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Ferencváros?

Perú, Colombia y Ecuador: 12:00 horas

Chile, Bolivia y Venezuela: 13:00 horas

Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 14:00 horas

México: 11:00 horas

Estados Unidos: 13:00 horas (Miami y Nueva York) y 10:00 horas (Los Ángeles)

España: 19:00 horas

¿Dónde ver Real Madrid vs Ferencváros?

Este encuentro amistoso será transmitido por el canal Real Madrid TV y también estará disponible por la plataforma RM Playen todo el mundo.

Real Madrid contra Ferencváros: previa del partido

El Real Madrid afrontará este sábado 8 de agosto su segundo ensayo de la pretemporada cuando visite al Ferencváros de Hungría en un atractivo choque de preparación. Tras igualar 2-2 frente a la Fiorentina en suelo austriaco, el conjunto merengue se traslada a la ciudad de Budapest para disputar por primera vez un compromiso en el Groupama Aréna, escenario donde buscará afinar su funcionamiento táctico y sumar sensaciones positivas en el tramo decisivo de su puesta a punto.

El enfrentamiento ante el vigente campeón del fútbol húngaro representa una prueba de exigencia para el comando técnico de la Casa Blanca en su intento por ajustar piezas defensivas y dar rodaje a sus principales figuras. Aunque la escuadra local llega con mayor ritmo competitivo por sus recientes eliminatorias europeas, el equipo madridista pretende imponer la calidad de su plantilla para controlar la posesión del balón y exhibir progresos colectivos antes del inicio oficial del calendario.

Real Madrid disputará un nuevo amistoso de preparación

Este partido en territorio magiar también servirá para probar variantes tácticas en el equipo titular e incorporar paulatinamente a los jugadores que retornaron a los entrenamientos. Con la meta de llegar en óptimas condiciones al debut en LaLiga, el Madrid saldrá al campo enfocado en sostener una alta intensidad de juego, consolidar los automatismos del plantel y cerrar su visita a Hungría con una victoria de convicción.



