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Día Oficial del Salvadoreño-Americano en Estados Unidos: por qué se celebra cada 6 de agosto y cuál es su origen

Cada 6 de agosto, EE. UU. homenajea a la comunidad salvadoreña, destacando su identidad, historia y aporte cultural. Conoce el origen de esta fecha.

María Zapata
¿Por qué se celebra el Día de El Salvador en Estados Unidos? Origen y significado de la fecha
¿Por qué se celebra el Día de El Salvador en Estados Unidos? Origen y significado de la fecha | Estados Unidos
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La comunidad centroamericana, y en particular la salvadoreña, constituye uno de los grupos migratorios más significativos e influyentes en la estructura social, cultural y económica de Estados Unidos. Cada 6 de agosto, miles de hispanos en todo el territorio estadounidense conmemoran el Día de El Salvador, una fecha dedicada a reconocer el esfuerzo, los valores y la riqueza cultural de los salvadoreños que han convertido a la Unión Americana en su segundo hogar.

Día Oficial de El Salvadoreño-Americano

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El origen oficial del Día de El Salvador en EE. UU. y la resolución del Congreso estadounidense

La incorporación de esta fecha al calendario oficial de Estados Unidos fue resultado del crecimiento y la creciente influencia de la comunidad salvadoreña en el país. De acuerdo con DIARIO AS, la celebración fue establecida el 18 de julio de 2006 mediante la resolución H.R. 721 de la Cámara de Representantes, con el propósito de reconocer "el arduo trabajo de los salvadoreños-americanos, su dedicación y contribución a la estabilidad y el bienestar de Estados Unidos".

De esta manera, el poder legislativo estadounidense reconoció oficialmente el aporte significativo que millones de trabajadores, emprendedores y familias salvadoreñas realizan diariamente al desarrollo social y económico de la nación.

Tradición y fiesta agostina: así celebra la comunidad salvadoreña en Estados Unidos

Más allá del decreto gubernamental de 2006, esta tradición ya había comenzado a consolidarse en el ámbito local años antes. Un antecedente clave ocurrió en Los Ángeles en 1999, cuando miembros de la diáspora salvadoreña organizaron los primeros actos religiosos en honor al Divino Salvador del Mundo, impulsados por la Salvadoran American National Association (SANA).

Esta fecha coincide además con las tradicionales Fiestas Agostinas que se celebran en El Salvador, lo que permite a la comunidad salvadoreña en Estados Unidos reconectarse con sus tradiciones patronales mediante actividades comunitarias, muestras gastronómicas, expresiones folclóricas y encuentros religiosos en diversas ciudades del país.

María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

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