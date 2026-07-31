A partir de agosto, miles de inmigrantes que buscan obtener la residencia permanente se enfrentarán a un escenario de incertidumbre. Según las autoridades, los solicitantes que cuentan con el patrocinio de familiares se beneficiarán de un adelanto en las fechas de tramitación de sus visados. No obstante, algunas categorías de visados basadas en el empleo podrían dejar de estar disponibles antes de que concluya el año fiscal.

Asimismo, aquellos que están preparando sus solicitudes de tarjeta de residencia permanente (Green Card) deben estar atentos a una nueva normativa sobre carga pública, que entrará en vigor en septiembre de este año. Esta normativa se implementará junto con formularios de solicitud actualizados que se esperan del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS). Aquí los detalles.

Los recientes cambios de la Green Card y sus solicitudes en EE. UU.; entrarán en vigencia mañana

La administración de Donald Trump ha implementado recientemente restricciones más severas en la inmigración legal, introduciendo políticas y procedimientos que, según críticos, complican la obtención de la Green Card y generan más dudas entre los solicitantes.

Los recientes cambios de la Green Card y sus solicitudes en EE. UU.; entrarán en vigencia mañana.

USCIS ha indicado que aquellos que soliciten un ajuste de estatus en agosto, respaldados por familiares, podrán utilizar la tabla de Fechas de presentación del Departamento de Estado, que resulta más favorable. En contraste, los solicitantes basados en el empleo deberán continuar utilizando la tabla de Fechas de acción final, que es más restrictiva.

Esta determinación mensual es crucial, ya que establece quiénes pueden presentar el Formulario I-485 para convertirse en residentes permanentes legales. Aunque una fecha de prioridad esté vigente en una tabla, los solicitantes no podrán presentar su solicitud sin la autorización del USCIS para utilizar dicha tabla en ese mes.

El Boletín de Visados de agosto también expone la presión sobre los límites anuales de visados de inmigrante, a medida que el gobierno se aproxima al cierre del año fiscal 2026, el 30 de septiembre. Bajo este contexto, los inmigrantes patrocinados por familiares han recibido noticias alentadoras, especialmente en la categoría F2A, que incluye a cónyuges e hijos solteros menores de 21 años de residentes permanentes legales, la cual ha experimentado uno de los mayores avances en el último Boletín. Otras categorías de preferencia familiar, como F1, F2B, F3 y F4, también han progresado.

¿Qué impacto traen estos cambios?

Estos cambios sugieren que otros solicitantes que anteriormente se encontraban en lista de espera podrían ahora ser elegibles para presentar solicitudes de ajuste de estatus o recibir decisiones sobre casos pendientes, dependiendo de sus fechas de prioridad y país de nacimiento.

Para muchas familias que han estado siguiendo las actualizaciones mensuales del Boletín de Visados, incluso los avances modestos pueden significar una reducción en los tiempos de espera previstos.