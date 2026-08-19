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Alfonso Dulanto calificó firmemente a Piero Quispe tras su debut con Universitario: "Diferente"
Alfonso Dulante, tres veces campeón con Universitario de Deportes, calificó de jugador diferente a Piero Quispe tras su gran debut ante FC Cajamarca por el Torneo Clausura 2026.
Alfonso 'Pocho' Dulanto, exdefensor de Universitario de Deportes, analizó el presente del conjunto crema y destacó especialmente el regreso de Piero Quispe al fútbol peruano. En diálogo con Radio Ovación, el exjugador merengue se refirió a las variantes que maneja el equipo y dejó una contundente valoración sobre las características del volante.
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Alfonso Dulanto dio firme calificativo a Piero Quispe tras su debut con Universitario de Deportes
Dulanto consideró que Quispe tendrá que competir por un puesto en el mediocampo, principalmente con Jairo Concha. Sin embargo, resaltó que el futbolista puede ofrecer una alternativa distinta dentro del funcionamiento de Universitario, especialmente por su vocación ofensiva y capacidad para generar situaciones de peligro.
“Piero Quispe disputará un puesto con Jairo Concha. Creo que Quiroz le aporta mucho al equipo en la parte defensiva, mientras que Quispe es un jugador diferente: nunca juega hacia atrás, siempre busca encarar y generar peligro”, señaló Dulanto, quien dejó clara su valoración sobre lo que el volante puede aportar al conjunto crema.
Piero Quispe debutó con Universitario ante FC Cajamarca por el Torneo Clausura 2026
Cabe destacar que Piero Quispe concretó por fin su esperado debut con Universitario de Deportes frente a FC Cajamarca a los 70 minutos del segundo tiempo. Sus intervenciones con el balón se orientaron siempre hacia adelante, lo que llevó a los comentaristas de L1MAX a describirlo como un jugador con capacidad para aportar mucho al club merengue.
¿Qué dijo Piero Quispe tras su debut con Universitario en el Torneo Clausura?
En conversación con Universitario TV, Quispe contó qué sintió tras su debut con el elenco crema en la Liga 1 2026: “Fue una experiencia bonita. Después de tres años he regresado con mucha más experiencia. Jugar en el extranjero es difícil, pero vengo acá con otra mentalidad, con muchas ganas de poder mostrar de lo que estoy hecho y mi meta es de nuevo salir. Voy a dar todo de mí, voy a poder entrenar de la mejor manera y jugar primero. Vengo con mucha ilusión de hacer las cosas bien acá”.
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