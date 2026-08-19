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Juan Carlos Bazalar, ex Universitario y Alianza, reaparece como DT en la Copa Perú: "Reto"
Juan Carlos Bazalar, exfutbolista de Alianza Lima y Universitario de Deportes, fue presentado como técnico de club que salió campeón en la Copa Perú 2026.
Juan Carlos Bazalar, exjugador de Universitario de Deportes y Alianza Lima, fue presentado como técnico de un club que salió campeón en la etapa departamental de la Copa Perú 2026 y ahora disputará la etapa Nacional del mítico campeonato: estamos hablando de Atlético Nacional de Iquitos.
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Juan Carlos Bazalar, exjugador de Universitario y Alianza Lima, es nuevo técnico de club de la Copa Perú 2026
Atlético Nacional de Iquitos cuenta ya con un nuevo responsable para encarar uno de sus principales retos de la temporada. El club loretano anunció oficialmente a Juan Carlos Bazalar como su nuevo director técnico, quien tendrá la tarea de guiar al equipo en la Etapa Nacional de la Copa Perú 2026.
El estratega peruano expresó su entusiasmo por asumir este desafío y dejó claro que buscará llevar al cuadro de Loreto lo más lejos posible en el certamen. “Con ilusión, compromiso y mucho trabajo, iniciamos esta nueva etapa. El objetivo está claro: seguir haciendo historia y llevar al ANI lo más lejos posible”, manifestó Bazalar durante su presentación.
Juan Carlos Bazalar es nuevo técnico de Atlético Nacional de Iquitos de la Copa Perú 2026
El nuevo comando técnico estará acompañado por Jordi del Águila, quien asumirá como asistente técnico; Juan Vargas, encargado de la preparación física; y Erick Cortez, quien trabajará como preparador de arqueros. Asimismo, la institución ya analiza posibles incorporaciones para fortalecer su plantel.
Cabe mencionar que Juan Carlos Bazalar ha sido técnico de diversos clubes como Pacífico, Atlético Torino, Deportivo El Inca, Piratas FC, Deportivo Garcilaso, Chugay, Carlos Stein, San Román, Comerciantes, Los Chankas, ADT Tarma, Ecosem Pasco, ADA Jaén, Comerciantes FC, Santos FC y Alianza Universidad.
Atlético Nacional de Iquitos es campeón en la Copa Perú
Atlético Nacional de Iquitos afronta esta etapa con buenas expectativas después de imponerse en el cuadrangular final de la Fase 2 de la Etapa Departamental de Loreto. En esa instancia sumó seis puntos y selló su pase a la Etapa Nacional de la Copa Perú 2026. Bajo la dirección técnica de Juan Carlos Bazalar, el conjunto iquiteño intentará lograr el título y concretar el ascenso a la Liga 2.
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