Jean Ferrari reveló por qué Yotún no fichó por Universitario: "Es bien de Sporting Cristal"

Jean Ferrari, exadministrador de Universitario de Deportes, salió al frente pare revelar secretos de su gestión en el club merengue. Por eso, en medio de ello, reveló que estuvo muy interesado en fichar a Yoshimar Yotún, sin embargo el futbolista le demostró que no tenía intenciones de ir y dejar de lado a Sporting Cristal.

Jean Ferrari reveló el verdadero por qué Yoshimar Yotún no fichó por Universitario de Deportes

En una conversación con ‘Hablemos de MAX’, Ferrari reveló algunos detalles que hasta ahora no se conocían sobre el intento de Universitario de Deportes por incorporar a Yoshimar Yotún para la temporada 2024. El exadministrador crema señaló que sí hubo diálogos con el actual capitán de Sporting Cristal, pero que finalmente optó por no formalizar una oferta al advertir que el volante no parecía plenamente convencido de cambiar de club.

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Ferrari recordó que buscaba reforzar el mediocampo ante la salida de Piero Quispe y consideró que Yotún era el futbolista indicado para ocupar ese lugar.

“Entonces yo sabía que tenía que reforzar ese medio, sabiendo además de que se me iba Piero, pero Quispe estaba venido a México, entonces no tenía yo chances y dije, el que calza ahí es Yoshi. Entonces hablo con él, primero hablo con él y Yoshi la verdad también es muy profesional, muy serio para estas cosas. Me dijo, mira, este es un tema profesional y yo estoy dispuesto a escuchar la propuesta a escucharla. Entonces, bueno, le dije, te voy a hacer una propuesta”, señaló.

Jean Ferrari reveló que Yoshimar Yotún está muy ligado a Sporting Cristal por eso no intentó ficharlo para Universitario

No obstante, el actual director deportivo de la FPF señaló que, durante las conversaciones, percibió que el mediocampista seguía muy ligado a Sporting Cristal y que no consideraba favorable la opción de pasar a ser futbolista crema.

“Y bueno, ahí es en donde empezamos ya a conversar, pero yo vi que él no lo estaba viendo ya con buenos ojos, porque él es bien de Cristal, bien de Sporting Cristal, pero sí, no lo estaba convencido. Él había sentido que no lo habían tratado. Ese año fue muy difícil para él, un año complicado para él”, añadió.

Finalmente, Ferrari reveló que prefirió no avanzar con una oferta oficial porque entendió que Yotún no la aceptaría. Además, recordó que el futbolista había atravesado algunas situaciones complicadas en Sporting Cristal durante aquella temporada.

“Tuvo unos percances que a él un poco lo movió. Entonces, no llegué a presentarle la oferta. La intención sí, pero la oferta no, porque me di cuenta que él no iba a aceptarla. Entonces yo dije, si ya arranqué con esto, bueno, voy a meter una pincelada acá para mover a su directiva. Y hasta ahora yo cuando lo veo me río”, concluyó.