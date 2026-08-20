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Jean Ferrari revela que André Carrillo aceptó jugar en Universitario, pero alguien se opuso: "Me quedé helado"
A pesar de su pasado en Alianza Lima, André Carrillo estuvo a una decisión de vestir la camiseta de Universitario de Deportes y Jean Ferrari reveló quién se opuso a su llegada.
André Carrillo estuvo muy cerca de convertirse en futbolista de Universitario de Deportes. A pesar de haber hecho menores en Alianza Lima, el futbolista fue contactado por Jean Ferrari para vestir la camiseta merengue e incluso había aceptado su oferta. Sin embargo, el hoy directivo de la Federación Peruana de Fútbol confesó tiempo después quién fue la persona que se negó a la llegada de la 'Culebra'.
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“Con André la conversación fe directa en 2024”, empezó diciendo el exadministrador de Universitario de Deportes en diálogo con el programa 'Hablemos de Max'. Luego, añadió: “Cuando iba a terminar su contrato en Arabia. Yo me comunico con él, porque no iba a renovar allá. Entonces él ya se estaba viniendo a Sudamérica. Me la jugué”.
Ferrari continuó explicando cómo fue que se inclinó por el mediocampista de Corinthians: “Fui a pulsear porque necesitaba un jugador, un interior más que un extremo y de cierta jerarquía, de cierto nivel y sabiendo el momento de la U porque era el centenario. Entonces, necesitaba traer un jugador que marque, un golpe en la mesa con la categoría de André. Entonces lo llamé de una y me dijo sí”.
Tras esto, el director deportivo de la FPF reveló que a pesar de tener la respuesta positiva por parte de Carrillo, hubo una persona que se opuso a su llegada y fue el propio entrenador Fabián Bustos.
“Ahora ya lo puedo contar y estábamos todos ilusionados, él y yo. Ahora voy a hablar con Fabián Bustos. Le dije 'André Carrillo ya está, dime si o no'. Y el equipo había empezado a andar y hasta ahora me acuerdo la frase, me dice 'ni...' Me quedé helado. No me dijo ni si, ni no. Me dijo 'ni...'", explicó Ferrari.
Pese a esto, el exadministrador crema confesó que intentó hablar con el entrenador para hacerlo cambiar de opinión y cuando estaba a punto de conseguirlo, apareció el llamado de Corinthians con una oferta bastante inigualable.
“Le dije Fabián... Él priorizó su grupo. Veamos paso a paso y que converses con él. Hablaron vía telefónica. Ya estaba todo, pero cómo es la vida en general. Yo estaba en ese proceso de convencerlo a Fabián y estaba a punto de aceptar y me llama André, 'Jean, el pelado Ramón Díaz va a tomar Corinthians y me ha llamado. Me presentó la oferta y es imposible que puedas igualarlo'”, sentenció.
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