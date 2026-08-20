Óscar Ibáñez elogió a Lapadula y explicó qué lo hace diferente en Universitario: "Es importante"

Universitario de Deportes volvió al triunfo en la última fecha del Torneo Clausura 2026 y uno de los jugadores que más destacaron fue Gianluca Lapadula. El 'Bambino' se viene consolidando en el once titular y se ha vuelto uno de los goleadores del equipo. Por ello, Óscar Ibáñez, ídolo de los cremas, no tardó en destacar su rendimiento y revelar lo que puede aportarle al club.

Óscar Ibáñez elogió a Gianluca Lapadula y explicó qué lo hace diferente en Universitario

Durante el programa 'Mano a Mano', del canal de YouTube 'Denganche', conversaron con el retirado guardameta nacional y le consultaron por su opinión del fichaje de Gianluca Lapadula por Universitario.

Ante la consulta, Óscar Ibáñez no dudó en señalar que se trata de un jugador de gran nivel y que siempre tiene el arco rival en la mente. En esa línea, destacó que junto a Álex Valera van a generar una enorme preocupación para las zagas defensivas.

Gianluca Lapadula ha marcado tres goles con Universitario en el Torneo Clausura.

"Gianluca Lapadula es un refuerzo importante porque es un jugador que preocupa y que todo lo ve gol. Imagínate para el defensa tener a Lapadula y Valera es tener dos preocupaciones permanentes. Son muy verticales, te obligan. La 'U' sumó un refuerzo importante", señaló el estratega.

Del mismo modo, el exentrenador de la selección peruana indicó que jugar en la 'U' supondrá una gran mejora para 'Lapa’, especialmente por la alta competencia en el puesto. No obstante, resaltó que su vehemencia en el campo lo diferencia de los demás jugadores y ha llevado a que se gane el cariño de los hinchas.

"A Lapadula le hace bien estar en la 'U', un equipo grande, con exigencias y competencia permanente, después de pelear varias temporadas en Italia. Es un cambio grande, pero llega en un buen momento. Tiene lo que le gusta al hincha: se tira de cabeza, asume y pelea todas las pelotas, además de que quiere jugar siempre", finalizó.

Números de Gianluca Lapadula en Universitario

En lo que va del Torneo Clausura, Gianluca Lapadula ha disputado cinco partidos con la camiseta de Universitario. Si bien empezó los primeros encuentros como suplente, actualmente ya es inamovible en el once titular. El delantero ha convertido tres goles, además de brindar una asistencia y tiene un promedio de una anotación cada 75 minutos.