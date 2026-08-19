Diego Romero dio fuerte comentario sobre su rendimiento en Universitario: "Espina del penal"

Diego Romero figura entre los futbolistas habituales que el técnico Héctor Cúper emplea para encarar el Torneo Clausura de la Liga 1 2026 con Universitario de Deportes y, luego de varias jornadas, el arquero salió al frente para comentar sobre su desempeño en el equipo.

Diego Romero dio rotundo comentario sobre su rendimiento en Universitario

Diego Romero afrontó las consultas sobre su actualidad en Universitario de Deportes y reconoció que, pese a sentirse conforme con su evolución, todavía tiene una cuenta pendiente que espera resolver. El arquero crema también destacó la importancia de mantener la confianza personal para afrontar las críticas y continuar creciendo bajo los tres palos.

“Estoy bastante tranquilo, siento que tengo que venir haciendo mejor las cosas. Me estoy sintiendo bastante bien al correr los partidos. Me queda todavía la espina del penal, pero bueno, sé que en algún momento se me dará”, sostuvo el guardameta, quien aseguró sentirse cada vez más cómodo conforme acumula minutos de competencia.

Diego Romero es el habitual titular de Universitario en 2026

Romero también aceptó que las críticas forman parte de la responsabilidad de defender el arco de un club como Universitario, aunque remarcó que la seguridad en sus propias condiciones será clave para superar cualquier momento complicado. “Las críticas siempre van a haber, pero mientras que uno sepa lo que vale y la confianza que tiene en sí mismo, luego las cosas van a llegar”, afirmó.

Por otro lado, el arquero crema respaldó el funcionamiento de la línea de tres defensores que el equipo ha utilizado durante los últimos años. “Siento que esta línea, la línea de tres atrás, creo que fueron muchos años donde se complementaron bien y fue bastante importante”, explicó. Además, consideró que la continuidad de esta estructura permitió fortalecer la confianza del plantel: “Creo que los mismos jugadores, el mismo equipo sintió eso y siento que tiramos para adelante”.

¿Cómo le va a Diego Romero en Universitario 2026?

Diego Romero volvió a Universitario procedente de Banfield y, desde su llegada, ha disputado 10 partidos en el Torneo Apertura y 5 en el Clausura, consolidándose como titular para Héctor Cúper. En el segundo certamen de 2026, el guardameta no logró mantener su portería invicta en ninguna ocasión y recibió 7 goles.