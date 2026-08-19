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Entradas Universitario vs Alianza Lima: precios y dónde comprar para ver el clásico femenino
Conoce los precios y dónde comprar las entradas del partido entre Universitario de Deportes vs. Alianza Lima por el Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026.
Universitario de Deportes medirá fuerzas con Alianza Lima en la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026, en el Estadio Monumental de Ate. Por ello, revisa los precios y los puntos de venta de las entradas para asistir a este atractivo duelo, habilitado únicamente para la afición merengue.
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Entradas para Universitario vs. Alianza Lima por el Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026
Las entradas para asistir al encuentro entre Universitario y Alianza Lima ya están disponibles en la plataforma de Teleticket para todos los aficionados cremas. A continuación, revisa los detalles sobre los precios de los boletos.
|ENTRADA
|PRECIO
|Occidente Central
|20 soles
|Occidente Lateral
|30 soles
|Oriente
|10 soles
|Experiencia Leonas
|150 soles
¿Cuándo y dónde juega Universitario de Deportes vs. Alianza Lima por el Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026?
El compromiso entre Universitario de Deportes vs. Alianza Lima está programado para llevarse a cabo este domingo 30 de agosto desde las 3.15 p. m. en el Estadio Monumental de Ate.
Universitario puso a la venta las entradas contra Alianza Lima por el Torneo Clausura 2026
¿Dónde ver el Universitario vs Alianza Lima por la Liga Femenina 2026?
El duelo entre Universitario y Alianza, correspondiente a la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026, podrá verse gratis por Bicolor+ a través de YouTube.
¿Cómo quedó el último partido entre Universitario de Deportes vs. Alianza Lima en la Liga Femenina 2026?
Universitario consiguió un triunfo sólido por 3-0 frente a Alianza Lima en la semifinal de vuelta del Torneo Apertura 2026 y selló su pase a la final, con un global de 3-1 desde el Estadio Monumental de Ate.
¡Vamos al Circo!
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