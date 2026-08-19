Piero Quispe reveló el motivo para volver al Perú y firmar por Universitario: "Muy agradecido"

Universitario de Deportes consiguió cerrar un mercado de pases muy movido para el Torneo Clausura 2026 con varias incorporaciones que ya comenzaron a rendir resultados. Entre ellas, una de las que más ilusión ha despertado en la afición es Piero Quispe, quien, después de debutar frente a FC Cajamarca, explicó públicamente los motivos que lo llevaron a volver al conjunto crema.

Piero Quispe reveló el motivo para volver al Perú y firmar por Universitario

Durante una entrevista con 'Universitario TV', Piero Quispe brindó sus primeras palabras tras su nuevo debut con Universitario, donde le consultaron por sus sensaciones tras retornar al plantel. Ante ello, el volante reveló su gran emoción por estar nuevamente en el equipo y señaló que tenía ganas de regresar.

Del mismo modo, el ‘Príncipe Inca’ señaló que la ‘U’ siempre será especial en su vida y mostró su agradecimiento a la institución por todo el apoyo que le brindaron en su crecimiento.

Piero Quispe busca destacar en su segunda etapa con Universitario.

"Como siempre lo digo, la ‘U’ para mí es algo importante porque yo llegué acá a los 15 años y ellos me ayudaron mucho en todo aspecto. Estoy muy agradecido con la ‘U’ y tenía tantas ganas de volver y, gracias a Dios, con mi familia y mi señora tomé esta decisión y ahora quiero dar lo mejor de mí", señaló el futbolista.

Asimismo, Quispe indicó que, lejos de sentirse presionado por su regreso, está motivado por destacar y aportar en los objetivos de Universitario. "Más que una presión, yo creo que es una motivación muy bonita. Mi familia es de la ‘U’ desde siempre, entonces es una motivación para mí. Con cada mensaje me motivaban y estoy motivado de hacer las cosas bien y de poder ayudar al grupo", acotó.

Piero Quispe valoró su paso por el extranjero

Por otra parte, el volante de 25 años señaló que su paso por la Liga MX y la A- League le ha permitido adquirir una notable experiencia y una mentalidad diferente. Además, recalcó la dificultad que tiene jugar en el extranjero.

"Fue una experiencia bonita. Después de tres años he regresado con mucha más experiencia. Jugar en el extranjero es difícil, pero vengo acá con otra mentalidad, con muchas ganas de poder mostrar de lo que estoy hecho y mi meta es de nuevo salir. Voy a dar todo de mí, voy a poder entrenar de la mejor manera y jugar primero. Vengo con mucha ilusión de hacer las cosas bien acá"