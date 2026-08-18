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Piero Quispe se mete al once de Universitario y quiere ser decisivo ante Los Chankas
El 'Niño Maravilla' tiene grandes chances de ser titular ante Los Chankas y buscará darle mayor posesión, creatividad y desequilibrio al mediocampo de Universitario.
Llegó la hora del 'Niño Maravilla'. Piero Quispe se mete al once titular de Universitario para enfrentar a Los Chankas este domingo en el Monumental, en un duelo clave por el Torneo Clausura.
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El volante será una de las novedades en el equipo crema y tendrá la misión de darle mayor posesión y creatividad al mediocampo. Su ingreso responde a la búsqueda de un equipo con más manejo de balón y capacidad para generar juego desde el inicio.
Quispe tendrá la responsabilidad de asociarse con sus compañeros, encontrar espacios y generar desequilibrio para inclinar la balanza a favor de Universitario desde el pitazo inicial. El 'Niño Maravilla' quiere aprovechar su oportunidad.
El mediocampista reemplazará a Adrián Quiroz, quien pasaría a ser una alternativa para el segundo tiempo, dependiendo de las necesidades del partido y de las decisiones del comando técnico de Héctor Cúper.
Universitario busca mantener su buen momento y conseguir una nueva victoria ante Los Chankas. Quispe espera recuperar protagonismo y volver a mostrar la versión que brilló durante la temporada 2023.
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