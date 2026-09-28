¿Fabián Bustos será nuevo técnico de Universitario en reemplazo de Héctor Cúper?
La situación sobre el técnico en Universitario de Deportes vive un momento controversial y ahora te contamos si Fabián Bustos asumirá el reto en reemplazo de Héctor Cúper.
Universitario de Deportes sigue pasando por un momento de incertidumbre luego de que voces dentro de la institución hablan de un posible cambio en el comando técnico tras una posible salida de Héctor Cúper. Sin embargo, se reveló la real situación del técnico argentino y sobre si Fabián Bustos será su reemplazo al mando del equipo para el Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
¿Fabián Bustos es el nuevo entrenador de Universitario en reemplazo de Héctor Cúper?
Gustavo Peralta informó a través de su programa ‘Hablemos de Max’ por L1MAX, que es falso que Bustos esté viajando a Lima para ser nuevo entrenador de Universitario y dejó en claro que desde la administración de Franco Velazco respaldan a Cúper.
“No es verdad que Cúper ha dejado de ser técnico de la U. Tampoco es verdad que Fabián Bustos ya esté viajando para ser técnico de la U. La práctica de la U es a las 3 de la tarde y la dirige Cúper”, afirmó.
Video: L1MAX
Del mismo modo, el periodista precisó que en el club merengue se produjo un cambio radical en torno a la continuidad de Héctor Cúper: durante un tiempo lo respaldaron, después hubo variaciones en esa postura y, en la actualidad, siguen apoyándolo para que continúe al frente del equipo.
“Del sábado al miércoles, la información era que respaldaban a Héctor Cúper. El jueves dijimos 50/50 porque pasaron cosas en la interna y empezaron a cuestionarlo. El viernes, la situación estaba complicada. El fin de semana, Franco Velazco va a decidir. Hoy, Héctor Cúper sigue; nadie lo ha llamado”, concluyó.
¿Cómo le va a Héctor Cúper en Universitario?
Cúper llegó a Universitario para el arranque del Clausura; sin embargo, no ha logrado consolidar un equipo en este torneo, por lo que viene recibiendo críticas de parte de la hinchada merengue. Pese a ello, el técnico argentino continúa su camino con la escuadra crema, con un balance de 7 victorias, 2 derrotas y 2 empates en su lucha por conquistar el título nacional.
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