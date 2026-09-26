Filtran insólito motivo por el que Jairo Concha no renueva con Universitario: "Libre"

Universitario de Deportes tiene como misión salir campeón en la Liga 1 para conseguir el tetracampeonato. Los cremas no han tenido su mejor nivel en el Torneo Clausura, pero hay confianza en que puedan revertir la situación y pelear por el título. Sin embargo, en medio de sus preparativos, se conoció que Jairo Concha aún no renueva su vínculo por un sorpresivo motivo.

Filtran insólito motivo por el que Jairo Concha no renueva con Universitario

Durante el programa ‘Pepas de la PM’, Gustavo Peralta reveló que la dirección deportiva de Universitario ya presentó una oferta de renovación a Jairo Concha para extender su vínculo por varios años. Sin embargo, pese a que la propuesta se encuentra sobre la mesa desde hace algún tiempo, el volante todavía no ha dado una respuesta definitiva.

“Concha tiene la propuesta de la ‘U’, la tiene hace rato, tiene la oferta para extender el vínculo, es una buena oferta de Universitario, pero él no la ha firmado todavía y entendemos tácitamente que no la ha aceptado aún”, sostuvo.

No obstante, el comunicador informó que el popular ‘Jairoco’ estaría esperando alguna posibilidad de continuar su carrera en el fútbol del exterior antes de tomar una decisión sobre su futuro. Esto debido a que, al finalizar su contrato, tendría la posibilidad de negociar como agente libre, una condición que puede resultar atractiva para otros clubes.

Jairo Concha aún no renueva su contrato con Universitario y tiene futuro incierto en el club.

“Él está esperando alguna posibilidad del extranjero. Sería más apetecible para los clubes la posibilidad de que Concha quede libre, ir al extranjero como jugador libre”, reveló el periodista deportivo.

Números de Jairo Concha en Universitario

En la presente temporada, Jairo Concha ha figurado entre los jugadores más constantes del plantel. No obstante, no ha conseguido sostener el alto rendimiento que exhibió en la campaña anterior, aunque continúa siendo una de las principales fortalezas del equipo. Hasta ahora, el volante registra tres goles y ocho asistencias en los 31 encuentros que ha disputado con los cremas.