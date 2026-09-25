Mr. Peet dio fuerte comentario sobre Universitario: "Lo más resaltante es que ganaron los dos clásicos"

Universitario continúa en el ojo de la tormenta tras caer 4-0 ante Deportivo Garcilaso por la fecha 10 del Torneo Clausura. Los cremas perdieron la punta del campeonato y se fueron al receso por fecha FIFA dejando serias dudas sobre el rendimiento del equipo y la continuidad de Héctor Cúper como técnico. Al respecto, el periodista deportivo 'Mr. Peet', se refirió al presente del cuadro crema y dejó un fuerte y contundente comentario sobre la campaña que viene realizando en la Liga 1 2026.

Mr. Peet y su dura crítica sobre Universitario tras goleada a manos de Garcilaso

Desde la ciudad de Miami, Estados Unidos, el narrador deportivo señaló que la campaña del conjunto estudiantil se resume únicamente en las dos victorias sobre Alianza Lima, en el Monumental y Matute, no obstante, precisó que ante otros rivales que pelean por los primeros puestos no ha logrado cosechar resultados positivos. En ese sentido, aseguró que existe inquietud en el hincha crema por la poca regularidad del plantel.

“Lo más resaltante para Universitario, para la hinchada en el año, ha sido que ganaron los dos clásicos. Con los que pelea arriba no les ha podido ganar. Falta Melgar, a quien no le ha ganado, falta Boys, al que tampoco le ha ganado, y yo creo que ahí se define la temporada para Universitario”, manifestó Mr. Peet.

“Es normal que el hincha tenga esa inquietud. Se entiende esa inquietud dentro del mundo de Universitario por encontrar esa regularidad que dentro del año no la han tenido”, añadió.

Mr. Peet habló sobre el presente de Universitario en la Liga 1 2026

De esta manera, Universitario afrontará el receso por fecha FIFA con la obligación de corregir varios aspectos antes de volver a competir en el Torneo Clausura. En ese contexto, Mr. Peet dejó sobre la mesa sus dudas respecto a la regularidad del equipo crema, que tendrá por delante partidos clave para recuperar terreno y demostrar si puede mantenerse en la pelea por el título nacional.

Próximo partido de Universitario

Vale resaltar que hasta el momento, Universitario no ha confirmado amistosos para el receso por fecha FIFA, por lo cual su próximo partido será el sábado 10 de octubre a las 7.00 p. m., cuando reciba en el Estadio Monumental a FBC Melgar por la fecha 11 del Torneo Clausura.