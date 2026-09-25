'Drogba' Carrillo confesó que Alianza Lima hizo pago para evitar el descenso: "Envió 20 mil dólares"

El Torneo Clausura 2008 representó un momento complicado para Alianza Lima, que se encontraba en el último lugar de la tabla y luchaba por mantenerse en la máxima categoría del fútbol peruano. A falta de una jornada para el final del campeonato, los íntimos estaban pendientes del partido entre Sport Áncash y Atlético Minero, ya que un empate de los mineros les permitía asegurar su permanencia en Primera División. Sin embargo, el resultado fue favorable para los blanquiazules.

Juan 'Drogba' Carrillo marcó el gol que le dio el triunfo al conjunto ancashino y, con ello, permitió que los íntimos evitaran el descenso a Segunda División. Años después de aquel episodio, el exfutbolista, conocido como 'El Drogba de los Andes', contó un detalle hasta ahora poco conocido. Carrillo reveló que el plantel de Áncash habría recibido una importante suma de dinero como agradecimiento por haber contribuido a que el equipo victoriano se salvara del descenso.

'Drogba' Carrillo reveló que Alianza Lima realizó un pago para salvarse del descenso

En conversación con el programa deportivo Modo Fútbol, el recordado delantero dio a conocer que luego del partido, los blanquiazules destinaron 20 mil dólares, de los cuales 800 dólares fueron destinados para él.

“¿Tú te acuerdas de algún incentivo así importante? El de Alianza en el 2008... jugamos con Minero. Y nosotros teníamos que ganarle a Minero para que Alianza se salve. Iba 1-1, minuto 97, un tiro de esquina pasado, no recuerdo quién le pega (...) El balón pasa, le pego de volea y lo clavo en el ángulo”.

“Y mientras corría, ¿qué pensabas ahí? No, la verdad, no pensaba tanto en el dinero; yo no he sido un jugador tanto de dinero. De pronto sí, o sea, ¿a quién no le cae bien el dinero? Pero yo siempre quería, a ver, dejar lo mejor en el equipo en el que estaba o en el que estaba en el momento, para que la gente me recuerde con cariño”.

Además, el exjugador de Sport Áncash anunció que dentro del fútbol peruano existen sobornos, pero que queda en cada quien si los acepta o no. “Yo he tenido incentivos para ganar, para perder y nunca los agarré. Ahora, de árbitro igual, o sea, peor todavía, más verde. O sea, para perder, para soborno. Siempre hay, el soborno siempre ha existido en el fútbol peruano. Siempre ha existido y ya es de cada quien si lo agarras o no. Yo no me meto en esas cosas, mi mamá me inculcó cosas y una de las que me dejó, una de las frases que me dejó mi bella madre, fue que las cosas te tienen que costar. “Nada llega por añadidura”, decía mi vieja, muy sabia ella”.

“(…) Entonces, le hago el gol a Minero, le ganamos. Alianza lloraba ahí en Matute porque el partido se iba y, en la última jugada, hago el gol y se salva. Y nos mandaron 20 mil dólares para repartirnos, me tocó creo 800 dólares, no más. Y bueno, yo pensaba que, como había salvado Alianza, me iba a caer un billete aparte. Todavía lo estoy esperando”.