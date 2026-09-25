ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: familia busca a cubano que dejó de aparecer en el sistema de ICE

La familia de Leander Aguilar García, un inmigrante cubano que permanece bajo custodia migratoria desde hace más de 10 meses, asegura que lleva semanas sin conocer su paradero. Según información publicada por N+ Univision, el nombre del inmigrante dejó de aparecer en el sistema público de localización de detenidos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), lo que ha aumentado la preocupación entre sus familiares.

Inmigrante cubano desaparece del sistema público de ICE

De acuerdo con sus familiares, Aguilar García ingresó a Estados Unidos por la frontera sur en marzo de 2021 y posteriormente inició un proceso migratorio. Sus allegados señalan que perdió su caso de asilo y recibió una orden de deportación en mayo de 2026. Desde entonces, habría sido trasladado entre diferentes centros de detención: primero estuvo en Luisiana, posteriormente fue llevado a Aurora, Colorado, y más tarde habría regresado a Luisiana.

La familia afirma que, durante las últimas semanas, las consultas realizadas en el sistema de localización de ICE dejaron de mostrar información sobre el inmigrante cubano. "No sabemos si está bien, si fue nuevamente trasladado o deportado; no sabemos nada. Estamos desesperados", dijo una familiar de Aguilar García, según N+ Univision.

Los familiares también aseguran que solicitaron información directamente a ICE. La petición habría sido remitida inicialmente a la oficina de la agencia en Nueva Orleans y, posteriormente, a la de Wisconsin. Sin embargo, según su relato, todavía no han recibido una respuesta que confirme el paradero de Aguilar García.

ICE cambia información sobre detenidos en Estados Unidos

El caso ocurre mientras ICE ha modificado la información disponible públicamente sobre algunos detenidos. Una investigación de The Associated Press (AP), citada por N+ Univision, señala que, desde el 15 de septiembre, la agencia dejó de mostrar la ubicación de la mayoría de los detenidos que tienen órdenes finales de deportación.

Según AP, la medida puede afectar a miles de personas. En julio, alrededor de 16,000 inmigrantes detenidos tenían órdenes finales de expulsión, aunque existen excepciones para determinados centros sujetos a órdenes judiciales.

Abogados de inmigración consultados por AP advirtieron que la falta de información puede dificultar que familiares y representantes legales localicen a los inmigrantes detenidos en Estados Unidos. También puede complicar la intervención de los abogados cuando necesitan presentar recursos ante una corte o actuar frente a una posible deportación.

La Asociación Americana de Abogados de Inmigración señaló, según AP, que algunos de sus clientes dejaron de aparecer en el sistema después del cambio. En el caso de Aguilar García, ICE no confirmó públicamente su ubicación actual ni proporcionó información específica sobre su situación. N+ Univision también reportó que ICE no confirmó ni negó la información de AP sobre las modificaciones en el sistema de localización.

Mientras la familia continúa intentando establecer contacto, el caso refleja las dificultades que pueden enfrentar los familiares de inmigrantes detenidos en Estados Unidos cuando la información sobre su ubicación deja de estar disponible públicamente.