Universitario tomó decisión final con futuro de Héctor Cúper para el Torneo Clausura: "Convencido"

Universitario de Deportes no llegó de la mejor manera al parón por la fecha FIFA tras sufrir una goleada ante Deportivo Garcilaso. Este resultado generó una gran incertidumbre con respecto a la continuidad de Héctor Cúper en la dirección técnica y ahora el club ya tomó una decisión con el futuro del estratega.

Universitario tomó decisión final con futuro de Héctor Cúper

Durante el programa ‘Modo Fútbol’, Gustavo Peralta reveló nuevos detalles de la actualidad de Universitario y sorprendió al señalar que, pese a los rumores y tras analizar el rendimiento, la administración ha decidido darle el respaldo al técnico argentino, por lo que permanecerá en el equipo.

La decisión nace principalmente por parte de Franco Velazco quien, tras la goleada en Cusco, descartó una posible salida de Héctor Cúper del club y ha mantenido esa decisión hasta el final, ya que está convencido de que es lo mejor para el proyecto deportivo.

Héctor Cúper seguirá en Universitario tras recibir el respaldo de Franco Velazco

"Han habido muchos rumores y es verdad que han venido analizando, pero el martes contamos que hay un sostenimiento de Franco Velazco a la continuidad de Héctor Cúper y eso ha sucedido toda la semana y se va a a mantener. Franco Velazco está convencido en respaldar la continuidad de Héctor Cúper", fue la información que compartió el periodista deportivo.

De esta forma, el experimentado técnico se mantendrá a la cabeza de Universitario y ahora deberá enfocarse en mejorar el rendimiento de su equipo para encarar la recta final del Torneo Clausura, donde marchan en la segunda posición y siguen como candidatos al título. Además, será vital obtener resultados inmediatos para apaciguar las críticas de la hinchada.

Números de Héctor Cúper en Universitario

Desde que asumió el mando de Universitario, Héctor Cúper ha dirigido 14 partidos, en los que el cuadro crema registró siete victorias, cinco empates y solo dos derrotas, lo que le ha permitido estar en los primeros lugares del campeonato. Pese a ello, las críticas hacia el técnico argentino se han centrado principalmente en el nivel mostrado por el equipo, sobre todo en sus compromisos más recientes.