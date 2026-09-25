¡Más problemas para Los Chankas! Figura anuncia su salida del club: "Llegó el momento de despedirme"

De pelear el Torneo Apertura a ser de los últimos en el Clausura. El presente de Los Chankas en la Liga 1 ha ido de más a menos tras las cinco derrotas consecutivas que definieron las salidas del técnico Walter Paolella y del futbolista André Vásquez. Ahora, a siete fechas del final de temporada, el cuadro andahuaylino deberá afrontar el resto del año con una sensible baja: se trata de Ayrthon Quintana, quien confirmó su ida del club.

Ayrthon Quintana anunció su salida de Los Chankas

A través de sus redes sociales, el defensor de 25 años anunció su salida del equipo dirigido hoy por el profesor Juan Carlos Bazalar y agradeció a la hinchada por el cariño hacia su persona durante su estancia en el equipo. Asimismo, denunció que existe “gente malintencionada” que buscó manchar su imagen en el tiempo que defendió los colores del conjunto de Andahuaylas.

“hoy llegó el momento de despedirme del club y toda la hermosa gente de Andahuaylas, talavera y todo Apurímac. Me voy con la tranquilidad de haber dado todo de mi por estos colores y sobre todo por esta hermosa tierra. Gracias a cada niño , cada señor y cada persona mayor por siempre demostrarme su cariño inmenso”, publicó en su cuenta de Facebook.

“Quisiera que me recuerden no por la bueno o mal jugador que haya podido ser si no por la persona que me enseñaron a ser. Observé que hay mucha gente malintencionada e hicieron creer escenarios o inventaron cosas sin saber la realidad”, añadió.

Ayrthon Quintana anunció su salida de Los Chankas

Ayrthon Quintana y la investigación en su contra por parte de Chankas

Como se recuerda, el pasado 12 de septiembre, tras la derrota ante FC Cajamarca y la posterior destitución de Paolella, Los Chankas anunció la apertura de una investigación “institucional y fiscal” contra Ayrthon Quintana. Pese a que no se dieron mayores explicaciones sobre estas diligencias, el club indicó mediante un comunicado que “Todo integrante del plantel que incurra en actos de indisciplina o conductas que perjudiquen la integridad deportiva del club será separado del plantel”.