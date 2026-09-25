0
EN VIVO
Francia vs Turquía por Liga de Naciones

¡Más problemas para Los Chankas! Figura anuncia su salida del club: "Llegó el momento de despedirme"

Una de las principales figuras de Los Chankas sorprendió al confirmar que su etapa en el club llegó a su final.

Eduardo Chirinos
Figura de Los Chankas anuncia su salida del club
Figura de Los Chankas anuncia su salida del club | Foto: Difusión
COMPARTIR

De pelear el Torneo Apertura a ser de los últimos en el Clausura. El presente de Los Chankas en la Liga 1 ha ido de más a menos tras las cinco derrotas consecutivas que definieron las salidas del técnico Walter Paolella y del futbolista André Vásquez. Ahora, a siete fechas del final de temporada, el cuadro andahuaylino deberá afrontar el resto del año con una sensible baja: se trata de Ayrthon Quintana, quien confirmó su ida del club.

Conoce cómo se definiría el campeón del Torneo Apertura si el Clausura terminara hoy

PUEDES VER: ¿Semifinal o final directa? Así se jugarían los playoffs de la Liga 1 si el Clausura terminara hoy

Ayrthon Quintana anunció su salida de Los Chankas

A través de sus redes sociales, el defensor de 25 años anunció su salida del equipo dirigido hoy por el profesor Juan Carlos Bazalar y agradeció a la hinchada por el cariño hacia su persona durante su estancia en el equipo. Asimismo, denunció que existe “gente malintencionada” que buscó manchar su imagen en el tiempo que defendió los colores del conjunto de Andahuaylas.

hoy llegó el momento de despedirme del club y toda la hermosa gente de Andahuaylas, talavera y todo Apurímac. Me voy con la tranquilidad de haber dado todo de mi por estos colores y sobre todo por esta hermosa tierra. Gracias a cada niño , cada señor y cada persona mayor por siempre demostrarme su cariño inmenso”, publicó en su cuenta de Facebook.

“Quisiera que me recuerden no por la bueno o mal jugador que haya podido ser si no por la persona que me enseñaron a ser. Observé que hay mucha gente malintencionada e hicieron creer escenarios o inventaron cosas sin saber la realidad”, añadió.

Ayrthon Quintana, Los Chankas

Ayrthon Quintana anunció su salida de Los Chankas

Ayrthon Quintana y la investigación en su contra por parte de Chankas

Como se recuerda, el pasado 12 de septiembre, tras la derrota ante FC Cajamarca y la posterior destitución de Paolella, Los Chankas anunció la apertura de una investigación “institucional y fiscal” contra Ayrthon Quintana. Pese a que no se dieron mayores explicaciones sobre estas diligencias, el club indicó mediante un comunicado que “Todo integrante del plantel que incurra en actos de indisciplina o conductas que perjudiquen la integridad deportiva del club será separado del plantel”.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. ¡Medalla de bronce para Perú! Bicolor superó 2-1 a Chile y se metió al podio del Suramericano 2026

  2. Selección peruana sumó a ex Arsenal de cara a los amistosos por fecha FIFA

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 69.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano