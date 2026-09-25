Mauricio Pochettino, DT de Estados Unidos, dio firme opinión de Perú por amistoso: "Experiencia"

La selección peruana se prepara para encarar la fecha FIFA de setiembre y octubre, donde su primer rival será Estados Unidos. El equipo comandado por Mano Menezes buscará conseguir una nueva victoria que le dé a los hinchas motivos para ilusionarse con este nuevo proceso. Previo al duelo, el DT Mauricio Pochettino sorprendió al emitir firmes declaraciones sobre la 'Bicolor'.

Mauricio Pochettino, DT de Estados Unidos, dio firme opinión de la selección peruana

Durante la conferencia de prensa previa al partido, Mauricio Pochettino fue consultado por su opinión sobre la selección peruana y no dudó en llenarla de elogios. El técnico de Estados Unidos destacó la experiencia de la ‘Bicolor’ y su capacidad para competir en cada encuentro.

Además, el estratega argentino resaltó el trabajo de Mano Menezes, señalando que logró plasmar su estilo de juego en el combinado nacional. Del mismo modo, advirtió que se trata de un equipo agresivo, por lo que espera un partido sumamente disputado.

Video: Alonso El Inca/X

“Perú es un equipo con experiencia y que compite bien. Desde que está con su nuevo entrenador brasileño tiene muy claras las ideas, a lo que juegan. Es un equipo compacto y con mucha agresividad, va a ser un partido muy competitivo, lo sabemos perfectamente”, sostuvo el estratega.

Sin embargo, Pochettino señaló que su principal preocupación estará puesta en el funcionamiento de Estados Unidos, especialmente por la presencia de varios jugadores jóvenes. En ese sentido, dejó claro que buscarán imponer sus condiciones ante la ‘Bicolor’.

“Más nos centramos en el desarrollo de nuestro juego, ya que tenemos un equipo con muchos jugadores jóvenes que están adaptándose a lo que les pedimos. Estamos pensando más en cómo rendir y jugar que en cómo el rival nos puede llevar a situaciones a través del dominio. Espero que nosotros los dominemos o que se adapten a lo que nosotros les vamos a proponer”, complementó.

La selección peruana no podrá contar con André Carrillo para el amistoso

De acuerdo con lo informado por la periodista Ana Lucía Rodríguez, la 'Culebra' no será considerada para este encuentro luego de no haberse recuperado satisfactoriamente de su lesión. De hecho, fue el propio André Carrillo quien le comentó su baja para el primer amistoso con la 'Bicolor'.