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Walmart y las cajas de autocobro: ARRESTAN a ESTA CLIENTA en Rome por no escanear artículos
Una mujer de 45 años fue detenida en un Walmart de Rome, EE. UU., acusada de escanear solo uno de varios productos en una caja de autocobro.
Una mujer de 45 años, identificada como Amanda Nichole Miller y residente de Rome, fue arrestada esta semana tras un incidente registrado en el Walmart de West Rome, en Estados Unidos. De acuerdo con un reporte difundido por CoosaValleyNews, la mujer habría intentado salir del establecimiento sin pagar por varios artículos durante una operación de autocobro.
Mujer de Rome es detenida por no escanear productos en Walmart.
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Arresto en Walmart Rome por artículos no escaneados
Según información atribuida a CoosaValleyNews, Miller tomó varios productos y, al utilizar una de las cajas de autocobro, habría escaneado únicamente uno de ellos. La policía señaló que esta maniobra habría generado una pérdida de aproximadamente 76 dólares para Walmart. De acuerdo con el reporte citado, el caso derivó en el arresto de la mujer.
El episodio vuelve a poner la atención sobre el funcionamiento de las cajas de autocobro de Walmart, un sistema que permite a los clientes registrar y pagar sus propias compras. En este caso, las autoridades sostienen que varios productos no fueron incluidos en la transacción.
¿Qué ocurrió en el Walmart de West Rome?
El incidente ocurrió en una sucursal de Walmart ubicada en West Rome. Según un reporte de CoosaValleyNews, la investigación policial se centró en la presunta omisión de varios artículos durante el proceso de escaneo.
Miller, de 45 años, fue arrestada luego de que se reportara un presunto intento de llevarse varios productos sin pagar. Según las autoridades, el valor de los artículos involucrados asciende a 76 dólares.
La información disponible corresponde al reporte policial citado por CoosaValleyNews y describe una acusación, por lo que cualquier determinación sobre la responsabilidad de la mujer corresponde al proceso judicial.
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