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Selección peruana y la gran novedad en su once para enfrentar a Estados Unidos: "Pocos lo tenían"

A pocos días del partido ante Estados Unidos, Mano Menezes prepara una sorpresa en el once de Perú que llamó la atención en las prácticas.

Eduardo Chirinos
Selección peruana y su gran novedad para el amistoso ante Estados Unidos
Selección peruana y su gran novedad para el amistoso ante Estados Unidos | Foto: La Bicolor
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La selección peruana de fútbol viene ultimando detalles para definir al equipo titular que iniciará las acciones en su primer amistoso por fecha FIFA ante Estados Unidos, el primero de cuatro encuentros que afrontará entre fines de este mes e inicios de octubre. A pocas horas del partido ante los norteamericanos, se reveló que Mano Menezes ya tiene casi definido a su equipo para este sábado con una gran novedad: se trata de Piero Magallanes, que tiene grandes chances de ser titular.

Perú vs. Chile juegan EN VIVO por el tercer lugar de los Juegos Suramericanos.

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Piero Magallanes, la gran apuesta de Mano Menezes para enfrentar a Estados Unidos

Según información de la periodista Ana Lucía Rodríguez, el atacante de Sport Huancayo ha alternado constantemente en el equipo titular de Mano Menezes durante los entrenamientos y sería la gran novedad en la alineación que iniciará las acciones ante Estados Unidos este fin de semana.

"Sin duda, del once que les comento, la gran novedad es la de Piero Magallanes, que creo que pocos lo tenían por lo menos dentro de un posible once que podría arrancar para el día sábado. Igual, queda el entrenamiento del día de mañana (hoy), es válido que Mano Menezes pueda continuar haciendo pruebas, pero este es un bosquejo de un posible once", señaló 'Analú' para L1 MAX.

Piero Magallanes, Selección Peruana, Estados Unidos

Piero Magallanes se perfila como titular ante Estados Unidos

De esta manera, todo apunta a que Piero Magallanes podría recibir una importante oportunidad con la selección peruana ante Estados Unidos. Sin embargo, la decisión final estará en manos de Mano Menezes, quien todavía cuenta con un último entrenamiento para definir el equipo que saltará al campo este sábado. El atacante de Sport Huancayo espera confirmar su presencia en el once titular y demostrar que puede ser una alternativa importante para la ‘Bicolor’.

Posible once de la selección peruana para amistoso contra Estados Unidos

Según detalló la citada periodista, el once tentativo para enfrentar al equipo de las barras y las estrellas es el siguiente: Gallese; Garcés; Araujo; Sonne; López; Yotún; Cartagena; Vélez; Magallanes; Vidales y Lapadula.

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