Partido de Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos por Torneo Clausura sufre cambio de fecha

Sporting Cristal se mantiene enfocado en no perder su ritmo competitivo para el reinicio del Torneo Clausura 2026 tras la fecha FIFA, aunque afrontarán las semifinales de la Copa de la Liga. Sin embargo, los rimenses fueron sorprendidos tras conocerse que su próximo duelo ante Comerciantes Unidos sufrió un importante cambio en su programación oficial.

Partido de Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos sufre cambio de fecha

El Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos será uno de los partidos importantes para los dirigidos por Roberto Mosquera en su lucha por conquistar el Torneo Clausura. Ya que será el próximo compromiso que afrontarán en condición de local y puede determinar sus aspiraciones para la recta final.

Este encuentro, correspondiente a la fecha 12, estaba programado inicialmente para el sábado 17 de octubre a las 11.00 a. m. (hora peruana) en el Estadio Alberto Gallardo. Sin embargo, la Liga 1 sorprendió recientemente al anunciar un cambio en la programación de este compromiso, lo que obligará a los rimenses a modificar parte de su planificación.

El duelo ya no se disputará el sábado, sino que fue trasladado para el domingo 18 de octubre. No obstante, el cambio solo contempla la fecha del encuentro. Tanto el horario como el escenario se mantienen, por lo que el partido continuará disputándose según lo estipulado.

Partido de Sporting Cristal y Comerciantes Unidos sufrió cambio de fecha

De esta manera, los hinchas que tenían previsto asistir al duelo mantendrán las mismas condiciones, aunque deberán tomar en cuenta la modificación del día. La buena noticia es que no hay conflicto de horario con ningún otro encuentro de la Liga 1, por lo que los espectadores podrán gozar de toda la programación.

Sporting Cristal busca escalar en la clasificación acumulada

Sporting Cristal logró meterse en la pelea por el Torneo Clausura, por lo que está enfocado en dar el golpe y tener la opción de pelear el título nacional. Sin embargo, los rimenses son conscientes de que deben mejorar su posición en la tabla acumulada de la Liga 1, ya que actualmente se encuentran en la novena posición y, si quieren tener la opción de salir campeones a final de temporada, tendrán que finalizar como mínimo entre los ocho primeros.