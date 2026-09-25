Temblor EN VIVO en Perú: magnitud y epicentro del último sismo HOY, viernes 25 de septiembre, según IGP

En un país altamente sísmico como el Perú, la tranquilidad de la tarde puede transformarse en un instante de alerta, y la mejor herramienta ante un temblor siempre será la preparación. Aunque hasta el momento la jornada transcurra con normalidad, el Centro Sismológico Nacional (CENSIS) del IGP mantiene un monitoreo constante las 24 horas para emitir reportes en tiempo real ante cualquier movimiento telúrico. Prevenir es cuidar a quienes más queremos: repasa en casa el plan de evacuación, ubica las zonas seguras de tu vivienda y asegúrate de tener la mochila de emergencia lista cerca de la puerta. Estar informados y calmados es el primer paso para actuar con rapidez si la tierra vuelve a sacudirse hoy.

Temblor en Perú EN VIVO: epicentro del último sismo HOY, 25 de septiembre, según el IGP 07:27 ¿Qué hacer durante un temblor en Perú? Mantén la calma y dirígete a las zonas de seguridad previamente identificadas.

Protege y presta atención a niños, adultos mayores y personas con discapacidad.

Aléjate de ventanas, vidrios, espejos, puertas y paredes que puedan representar un riesgo.

En exteriores, mantente lejos de postes, cables eléctricos y otras estructuras que puedan caer.

Identifica con anticipación las zonas seguras dentro y fuera de tu vivienda.

Ten preparada una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecibles, radio portátil, mascarillas, alcohol, herramientas y otros artículos básicos. 07:25 Bienvenidos Conoce los últimos temblores en Perú registrados hoy, viernes 25 de septiembre de 2026. Consulta los reportes del IGP con la hora, magnitud, epicentro y profundidad de cada sismo.