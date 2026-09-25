- Hoy:
- Partidos de hoy
- Perú vs Chile
- Francia vs Turquía
- Alianza Lima
- Universitario
- Selección peruana
- Acumulado Liga 1
- Noche Blanquiazul Vóley
Temblor EN VIVO en Perú: magnitud y epicentro del último sismo HOY, viernes 25 de septiembre, según IGP
Este viernes 25 de septiembre, prepárate ante sismos: coordina con tu familia y aprende a verificar la magnitud y el epicentro al instante en el IGP.
En un país altamente sísmico como el Perú, la tranquilidad de la tarde puede transformarse en un instante de alerta, y la mejor herramienta ante un temblor siempre será la preparación. Aunque hasta el momento la jornada transcurra con normalidad, el Centro Sismológico Nacional (CENSIS) del IGP mantiene un monitoreo constante las 24 horas para emitir reportes en tiempo real ante cualquier movimiento telúrico. Prevenir es cuidar a quienes más queremos: repasa en casa el plan de evacuación, ubica las zonas seguras de tu vivienda y asegúrate de tener la mochila de emergencia lista cerca de la puerta. Estar informados y calmados es el primer paso para actuar con rapidez si la tierra vuelve a sacudirse hoy.
PUEDES VER: Cronograma de pagos en octubre 2026 Banco de la Nación: fechas de sueldos para trabajadores públicos y pensionistas
Temblor en Perú EN VIVO: epicentro del último sismo HOY, 25 de septiembre, según el IGP
¿Qué hacer durante un temblor en Perú?
- Mantén la calma y dirígete a las zonas de seguridad previamente identificadas.
- Protege y presta atención a niños, adultos mayores y personas con discapacidad.
- Aléjate de ventanas, vidrios, espejos, puertas y paredes que puedan representar un riesgo.
- En exteriores, mantente lejos de postes, cables eléctricos y otras estructuras que puedan caer.
- Identifica con anticipación las zonas seguras dentro y fuera de tu vivienda.
- Ten preparada una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecibles, radio portátil, mascarillas, alcohol, herramientas y otros artículos básicos.
Bienvenidos
Conoce los últimos temblores en Perú registrados hoy, viernes 25 de septiembre de 2026. Consulta los reportes del IGP con la hora, magnitud, epicentro y profundidad de cada sismo.
¡Vamos al Circo!
Notas Recomendadas
Ofertas
Paradox Park
Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc
PRECIOS/ 69.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 21.90
Fun Jungle
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad
PRECIOS/ 28.90
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90