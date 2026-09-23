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Temblor en Perú HOY, miércoles 23 de septiembre: Reporte del IGP sobre el epicentro de los últimos sismos EN VIVO
Sigue la actividad telúrica en tiempo real: magnitud, epicentro y recomendaciones del IGP e Indeci tras los sismos de este miércoles 23 de septiembre.
Perú podría volver a registrar actividad telúrica este miércoles 23 de septiembre, pues habitamos sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas sísmicas más activas del planeta. Si sentiste un movimiento y buscas saber exactamente dónde y de qué magnitud fue, estás en el lugar indicado. Para mantener informada a la ciudadanía, el Instituto Geofísico del Perú (IGP), a través del Centro Nacional de Sismología (CENSIS), monitorea minuto a minuto los temblores en todo el territorio nacional. En este reporte EN VIVO te traemos los datos oficiales sobre el epicentro, la profundidad y la magnitud de los últimos sismos registrados hoy en Lima y provincias, así como las medidas preventivas clave que INDECI recomienda tener siempre a la mano para proteger a tu familia.
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Temblor HOY, 23 de septiembre en Perú: Reporte del IGP EN VIVO
¿Cuál es la diferencia entre magnitud e intensidad de un sismo?
La magnitud mide la energía total liberada por un sismo en su origen, mientras que la intensidad mide cómo se siente ese movimiento y los daños que causa en un lugar específico.
Bienvenidos
En Líbero te contamos los sismos registrados hoy, miércoles 23 de septiembre de 2026, según el IGP. Revisa la hora, magnitud, epicentro y profundidad de cada temblor ocurrido en Perú.
¡Vamos al Circo!
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