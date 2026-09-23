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Temblor en Perú HOY, miércoles 23 de septiembre: Reporte del IGP sobre el epicentro de los últimos sismos EN VIVO

Sigue la actividad telúrica en tiempo real: magnitud, epicentro y recomendaciones del IGP e Indeci tras los sismos de este miércoles 23 de septiembre.

María Zapata
Sigue en vivo el reporte sísmico con la magnitud, epicentro y profundidad de los últimos temblores en el país.
Sigue en vivo el reporte sísmico con la magnitud, epicentro y profundidad de los últimos temblores en el país. | Composición: María Zapata | Líbero
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Perú podría volver a registrar actividad telúrica este miércoles 23 de septiembre, pues habitamos sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas sísmicas más activas del planeta. Si sentiste un movimiento y buscas saber exactamente dónde y de qué magnitud fue, estás en el lugar indicado. Para mantener informada a la ciudadanía, el Instituto Geofísico del Perú (IGP), a través del Centro Nacional de Sismología (CENSIS), monitorea minuto a minuto los temblores en todo el territorio nacional. En este reporte EN VIVO te traemos los datos oficiales sobre el epicentro, la profundidad y la magnitud de los últimos sismos registrados hoy en Lima y provincias, así como las medidas preventivas clave que INDECI recomienda tener siempre a la mano para proteger a tu familia.

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Temblor HOY, 23 de septiembre en Perú: Reporte del IGP EN VIVO

07:08
23/9/2026

¿Cuál es la diferencia entre magnitud e intensidad de un sismo?

La magnitud mide la energía total liberada por un sismo en su origen, mientras que la intensidad mide cómo se siente ese movimiento y los daños que causa en un lugar específico.

07:05
23/9/2026

Bienvenidos

En Líbero te contamos los sismos registrados hoy, miércoles 23 de septiembre de 2026, según el IGP. Revisa la hora, magnitud, epicentro y profundidad de cada temblor ocurrido en Perú.

María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

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