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Retiro de AFP en 2026: ¿qué propone el nuevo proyecto y cuánto se podría desembolsar de los fondos?
Una nueva iniciativa vuelve a poner en debate el retiro de los fondos AFP. Conoce qué plantea el proyecto y qué se sabe hasta ahora sobre el posible monto.
Un posible nuevo retiro de AFP vuelve a captar la atención en 2026 luego de la presentación de una nueva iniciativa que plantea permitir a los afiliados disponer de parte de sus fondos de manera voluntaria y progresiva. La propuesta fue presentada por la diputada Catherin Palomino, de Juntos por el Perú. ¿Qué se sabe hasta el momento? Te brindamos toda la información al respecto.
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¿Qué indica la nueva iniciativa de retiro AFP en 2026?
La nueva iniciativa presentada por la diputada Catherin Palomino, de Juntos por el Perú, vuelve a colocar sobre la mesa el debate sobre el acceso extraordinario a los fondos de las AFP. La propuesta plantea establecer un mecanismo para que los afiliados puedan disponer de parte de sus ahorros previsionales.
Catherin Palomino, de la bancada Juntos por el Perú, propone un nuevo retiro AFP.
“La propuesta busca que los afiliados puedan disponer de parte de sus propios recursos ante escenarios de dificultad económica, especialmente considerando los riesgos que los fenómenos climáticos pueden generar sobre la actividad económica y los hogares.”, indicó la parlamentaria.
Retiro AFP 2026: ¿Cuál es el monto que se podría desembolsar?
En medio de este contexto, surgen diversas dudas entre los interesados, como: ¿cuánto dinero se podría retirar? Por lo que es importante mencionar que hasta el momento, la iniciativa de Palomino no establece un monto máximo específico, por lo que todavía no corresponde afirmar que se podrá desembolsar una determinada cantidad.
Sin embargo, se estima que el monto para un eventual noveno desembolso extraordinario sería de hasta 4 UIT, lo que equivale a S/ 22,000, debido a que el valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) para este año 2026, calculado con el valor de la UIT fijado en S/ 5.500.
¿Cuántos retiros de fondos AFP se han realizado en Perú?
Desde el inicio de la pandemia, el Perú ha aprobado diversas medidas que permitieron a los afiliados de las AFP acceder de manera extraordinaria a sus fondos previsionales. Hasta 2025 se han registrado ocho retiros autorizados, mientras que en 2026 se presentó una nueva iniciativa que podría convertirse en el noveno retiro, aunque todavía debe seguir el proceso legislativo para determinar si será aprobada y bajo qué condiciones.
- Primer retiro (2020): Se autorizó el desembolso de hasta S/2.000 para los afiliados que no habían realizado aportes durante los seis meses previos.
- Segundo retiro (2020): Los afiliados pudieron acceder a un máximo del 25 % de sus fondos, con un límite de hasta 3 UIT (S/12.900).
- Tercer retiro (2021): Permitió retirar hasta 1 UIT (S/4.400) a quienes no registraban aportes recientes.
- Cuarto retiro (2021): Se habilitó el retiro de hasta 3 UIT (S/13.200) para los afiliados, con excepción de quienes calificaban al régimen de Jubilación Anticipada por Desempleo (REJA).
- Quinto retiro (2022): Se permitió disponer de hasta 4 UIT (S/18.400), sin restricciones relacionadas con la condición del afiliado.
- Sexto retiro (2023): La medida estuvo dirigida a determinados grupos de afiliados, principalmente aquellos que mantenían sus fondos sin aportes durante un periodo establecido.
- Séptimo retiro (2024): Mediante la Ley N.° 32002, se autorizó la liberación de hasta 4 UIT (S/20.600) para los afiliados del Sistema Privado de Pensiones.
- Octavo retiro (2025): La Ley N.° 32445 permitió nuevamente el retiro de hasta 4 UIT. El monto equivalente depende del valor de la UIT aplicable al año correspondiente.
- Noveno retiro (2026): Hasta el momento, existe una nueva propuesta legislativa, pero todavía no se ha aprobado un retiro ni se ha establecido oficialmente un monto máximo para los afiliados.
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