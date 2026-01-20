¿Cómo saber si mi solicitud para el retiro de AFP en 2026 fue rechazada? Estos son los pasos para verificar

Ahora que el plazo para solicitar el retiro de AFP ha terminado, muchas preguntas rondan entre los usuarios que lograron realizar el registro hasta el pasado lunes 19 de enero. Entre ellas, ¿cómo saber si el trámite fue denegado por la entidad? Este punto es clave para poder calcular cuánto tiempo pasará hasta la solución del problema.

Durante este periodo en el que los afiliados a las administradoras podían solicitar el octavo retiro, hubo varias ocasiones en las que se reportaron rechazos, por lo cual el procedimiento no podía seguir su curso normal y terminaba por retrasarse unas semanas más hasta comprobar que todo esté en orden.

Las razones más comunes por las que sucede este inconveniente con las plataformas web, responden al hecho de que la cuenta del depósito sea mancomunada, que no esté activa y operativa o que presente restricciones para recibir transferencias. Si quieres saber cómo corroborar esto, AQUÍ te dejamos lo que se confirmó.

¿Cómo saber si la solicitud de AFP en 2026 fue rechazada?

Es importante tener en cuenta que la única manera de constatar que tu solicitud fue desestimada, es ingresando constantemente al correo electrónico que se colocó como contacto en la AFP. En caso de rechazo, los representantes correspondientes suelen comunicarlo a través de los canales autorizados.

¿Cómo verificar el estado de tu solicitud de AFP?

En AFP Integra, se debe ingresar a la página oficial y dar hacer clic en "¿Cómo va mi solicitud de retiro?"

En AFP Habitat solo se tiene que ingresar a: www.afphabitat-seguimientoretiro.pe

Dentro de la web de Profuturo se debe dar clic en "afiliado", posteriormente presionar el botón de "solicitud y seguimiento- Retiro 4UIT" e ir hacia el apartado de "ver el estado de mi solicitud".

En Prima AFP, solo hará falta entrar a la página, y colocarse en la zona de "Ver estado de solicitud".

LINK oficial de las AFP

¿Cómo se desembolsan los retiros de AFP?

Los abonos en este octavo retiro para los peruanos, se efectuarán en hasta cuatro armadas mensuales, según la cantidad de dinero que se haya pedido. Si fueron las 4UIT, entonces será una UIT por mes, comenzando 30 días después de haberse presentado la solicitud.