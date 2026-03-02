Municipalidad de Lima anuncia excelente noticia para vecinos: obra terminada brindará mayor seguridad en la zona

La Municipalidad de Lima ha venido gestionando la realización de diferentes proyectos, obras de mejoramiento y demás acciones en beneficio de los ciudadanos de todos los distritos bajo la jurisdicción. Entre estas, resalta la renovación de una de las avenidas principales para la zona del Cercado de Lima.

Se trata de la Avenida Nicolás Dueñas, una vía bastante concurrida por los vecinos y vecinas, la cual ha sido optimizada con implementaciones, limpieza y demás intervenciones ejecutadas desde hace meses en busca de brindar un mejor ambiente a la comunidad limeña.

Por medio de las redes sociales, el Fondo Metropolitano de Inversiones (INVERMET) y la entidad municipal de Lima, han comunicado a todos los usuarios que este martes 3 de marzo se llevará a cabo la inauguración de la arteria vial. La comuna invitó a la población a participar del evento por el fin de la obra.

Avenida Nicolás Dueñas se renovó gracias a Municipalidad de Lima / FOTO: Municipalidad de Lima

"Acompáñanos este martes 3 de marzo a la apertura de una avenida más fluida, segura y moderna en beneficio de miles de vecinos y conductores.", se lee en el mensaje compartido a través de la página oficial de Facebook de la municipalidad.