Vecinos de Independencia recibieron buena noticia: se inaugura espacio recreativo con modernas estructuras

Este miércoles 25 de febrero se realizó la ceremonia de inauguración de una moderna losa deportiva en Independencia. Esta noticia generó gran alegría entre la comunidad, ya que contará con un nuevo espacio de recreación, pero eso no es todo ya que también se celebró la colocación de escaleras y cámaras en la zona.

Estas recientes intervenciones tienen lugar en el asentamiento humano Bellavista II Etapa, en Independencia y beneficiará a un total de 2300 vecinos del distrito. Asimismo, a este evento asistió el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, quien aprovechó en brindar más detalles sobre el trabajo que viene realizando la Municipalidad de Lima.

El alcalde de Lima asistió a la ceremonia de inauguración en Independencia.

"Hemos invertido 3210 millones de soles en obras ejecutadas en Lima Metropolitana. En la zona norte 550 millones; en la zona este 890 millones; en la zona sur 510 millones; y en la zona centro 1260 millones de soles", informó el burgomaestre de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Asimismo, se sabe que este proyecto en Independencia, desarrollado a través de la Unidad Funcional de Proyectos, tuvo una inversión de 1.3 millones de soles y fue culminada en 105 días calendario. Por otro lado, entre las intervenciones en esta área de 1200 metros cuadrados, se incluye una losa deportiva multifuncional para la práctica de fútbol, vóley y básquet, muros de contención, accesos habilitados, escalinatas y barandas de protección.

Del mismo modo, el renovado espacio en el popular distrito de Lima Norte dispone de un área de juegos para niños con columpios, sube y baja y módulos de resorte, además de bancas de concreto, tachos ecológicos y un panel informativo con sistema braille, lo que favorece la accesibilidad y la inclusión

"Háganlo completo y las áreas verdes para cuándo, aparte del deporte también se debe cultivar eso proteger el medio ambiente", "Felicitaciones, deberían hacer más en todos los distritos, para que los jóvenes hagan deporte y no vandalismo y delincuencia", "Excelente noticia y seguimos avanzando", comentaron los usuarios en las redes sociales.