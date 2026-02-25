Municipalidad de Lima inaugura moderno establecimiento de salud: vecinos accederán a más de 20 especialidades

Este reciente martes 24 de febrero, la Municipalidad de Lima inauguró el Hospital de la Solidaridad número 55, lo que ha generado una gran alegría entre los vecinos de Santa Anita, quienes se podrán beneficiar con los servicios que se ofrecerán a un precio considerado accesible al bolsillo de muchos.

A la ceremonia de apertura llegó el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, quien se dirigió a la población, asegurando que el nuevo centro médico de la conocida red de salud es moderno y cuenta con equipos tecnológicos que ayudarán a mejorar la salud entre los más de 230 mil vecinos de Lima Este.

El alcalde Renzo Reggiardo inauguró el nuevo Hospital de la Solidaridad.

"Más allá de la infraestructura y la tecnología, lo que realmente distingue a este hospital es su enfoque en la persona. Aquí se brindará una atención cálida, respetuosa y humanizada, porque entendemos que la salud no solo se trata de tratar enfermedades, sino de acompañar, escuchar y cuidar", precisó el burgomaestre.

Este nuevo Hospital de la Solidaridad está ubicado en la avenida Las Alondras 191, a pocos metros del óvalo Santa Anita. Forma parte del Sistema Metropolitano de la Solidaridad, que continúa ampliando su presencia en la capital peruana para beneficiar a más ciudadanos.

Asimismo, se informó que este centro médico cuenta con una innovadora infraestructura de 8 pisos, que tiene amplios espacios para atender al público que busca atención médica sin mucha espera y con precios accesibles. Esta nueva sede ofrece más de 20 especialidades médicas, como cirugía, tomografía, rayos X, ecografía, terapia física, urología, entre otras.

El Hospital de la Solidaridad ofrece más de 20 especialidades médicas.

"Esperemos que el costo de consulta no suba, los hospitales de la solidaridad empezaron con 9 soles la consulta, ahora están 20 soles, ojalá se mantenga", "Necesitamos uno en Barrios Altos", "Muy bien, alcalde esos necesitamos en el Perú gente con carácter y ganas de trabajar siempre", comentaron los usuarios en las redes sociales.