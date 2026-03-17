Partidos de hoy EN VIVO, miércoles 18 de marzo: programación y dónde ver fútbol online

Programación y partidos en vivo para este miércoles 18 de marzo. Tenemos duelos en la Champions League y también hay fútbol en el brasileirao.

Sandra Morales
Agenda de partidos en vivo que se disputará este miércoles 18 de marzo
Este miércoles 18 de marzo se completarán los partidos de vuelta de octavos de final de la Champions League. Además, tenemos fútbol en Sudamérica como es el Brasileirão, Apertura Argentino, Serie A de Ecuador y Primera A de Colombia. Para que no te pierdas ningún cotejo, aquí te dejamos la programación completa junto a los horarios y canales de transmisión.

Partidos de hoy en UEFA Champions League

HORARIOPARTIDOSTV
12:45Barcelona vs NewcastleESPN, Disney+
15:00Tottenham vs Atlético MadridDisney+, ESPN 5
15:00Liverpool vs GalatasarayESPN2, Disney+
15:00Bayern München vs AtalantaESPN, Disney+

Partidos de hoy en Liga Europa de la UEFA

HORARIOPARTIDOSTV
10:30Sporting Braga vs FerencvárosESPN3, Disney+

Partidos de hoy en Copa de Campeones de la Concacaf

HORARIOPARTIDOSTV
18:00Inter Miami vs Nashville SCDisney+, Zapping
20:00América vs Philadelphia UnionDisney+
22:00Seattle Sounders FC vs Vancouver WhitecapsDisney+
22:00Toluca vs San DiegoDisney+

Partidos de hoy en Brasileirão

HORARIOPARTIDOSTV
17:00Palmeiras vs BotafogoFanatiz, SporTV, Premiere
17:00Bahia vs RB BragantinoFanatiz, Premiere, Canal del Futbol
17:30Athletico-PR vs CruzeiroFanatiz, Premiere, TV Record
18:00Mirassol vs CoritibaFanatiz, Premiere, Canal del Futbol
18:00Atlético Mineiro vs São PauloFanatiz, Premiere, Canal del Futbol
19:30Santos vs InternacionalFanatiz, Globo, Premiere
19:30Vasco da Gama vs FluminenseFanatiz, Globo, Premiere

Partidos de hoy en Primera A Colombia

HORARIOPARTIDOSTV
16:10Deportivo Pasto vs Boyacá ChicóRCN, Fanatiz, Win+ Futbol
18:20Inter Bogotá vs Deportivo PereiraFanatiz, Win+ Futbol
20:30Deportivo Cali vs Santa FeFanatiz , Win+ Futbol

Partidos de hoy en Serie A de Ecuador

HORARIOPARTIDOSTV
14:00Macará vs DelfinZapping
16:30Manta vs Guayaquil CityZapping
19:00Libertad vs BarcelonaZapping

Partidos de hoy en Primera División de Paraguay

HORARIOPARTIDOSTV
16:30Rubio Ñú vs Cerro PorteñoTigo Sports
18:30Guaraní vs Deportivo RecoletaTigo Sports
18:30Libertad vs Nacional AsunciónTigo Sports

Partidos de hoy en Primera División de Venezuela

HORARIOPARTIDOSTV
14:30Rayo Zuliano vs Deportivo Táchira
16:30Estudiantes Mérida vs Carabobo
17:30Zamora vs Portuguesa
18:30Metropolitanos vs Monagas

Horarios según en Perú, Colombia y Ecuador.

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

