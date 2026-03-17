Partidos de hoy EN VIVO, miércoles 18 de marzo: programación y dónde ver fútbol online
Programación y partidos en vivo para este miércoles 18 de marzo. Tenemos duelos en la Champions League y también hay fútbol en el brasileirao.
Este miércoles 18 de marzo se completarán los partidos de vuelta de octavos de final de la Champions League. Además, tenemos fútbol en Sudamérica como es el Brasileirão, Apertura Argentino, Serie A de Ecuador y Primera A de Colombia. Para que no te pierdas ningún cotejo, aquí te dejamos la programación completa junto a los horarios y canales de transmisión.
Partidos de hoy en UEFA Champions League
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|12:45
|Barcelona vs Newcastle
|ESPN, Disney+
|15:00
|Tottenham vs Atlético Madrid
|Disney+, ESPN 5
|15:00
|Liverpool vs Galatasaray
|ESPN2, Disney+
|15:00
|Bayern München vs Atalanta
|ESPN, Disney+
Partidos de hoy en Liga Europa de la UEFA
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|10:30
|Sporting Braga vs Ferencváros
|ESPN3, Disney+
Partidos de hoy en Copa de Campeones de la Concacaf
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|18:00
|Inter Miami vs Nashville SC
|Disney+, Zapping
|20:00
|América vs Philadelphia Union
|Disney+
|22:00
|Seattle Sounders FC vs Vancouver Whitecaps
|Disney+
|22:00
|Toluca vs San Diego
|Disney+
Partidos de hoy en Brasileirão
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|17:00
|Palmeiras vs Botafogo
|Fanatiz, SporTV, Premiere
|17:00
|Bahia vs RB Bragantino
|Fanatiz, Premiere, Canal del Futbol
|17:30
|Athletico-PR vs Cruzeiro
|Fanatiz, Premiere, TV Record
|18:00
|Mirassol vs Coritiba
|Fanatiz, Premiere, Canal del Futbol
|18:00
|Atlético Mineiro vs São Paulo
|Fanatiz, Premiere, Canal del Futbol
|19:30
|Santos vs Internacional
|Fanatiz, Globo, Premiere
|19:30
|Vasco da Gama vs Fluminense
|Fanatiz, Globo, Premiere
Partidos de hoy en Primera A Colombia
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|16:10
|Deportivo Pasto vs Boyacá Chicó
|RCN, Fanatiz, Win+ Futbol
|18:20
|Inter Bogotá vs Deportivo Pereira
|Fanatiz, Win+ Futbol
|20:30
|Deportivo Cali vs Santa Fe
|Fanatiz , Win+ Futbol
Partidos de hoy en Serie A de Ecuador
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|14:00
|Macará vs Delfin
|Zapping
|16:30
|Manta vs Guayaquil City
|Zapping
|19:00
|Libertad vs Barcelona
|Zapping
Partidos de hoy en Primera División de Paraguay
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|16:30
|Rubio Ñú vs Cerro Porteño
|Tigo Sports
|18:30
|Guaraní vs Deportivo Recoleta
|Tigo Sports
|18:30
|Libertad vs Nacional Asunción
|Tigo Sports
Partidos de hoy en Primera División de Venezuela
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|14:30
|Rayo Zuliano vs Deportivo Táchira
|16:30
|Estudiantes Mérida vs Carabobo
|17:30
|Zamora vs Portuguesa
|18:30
|Metropolitanos vs Monagas
Horarios según en Perú, Colombia y Ecuador.
