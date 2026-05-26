Partidos de hoy EN VIVO, miércoles 27 de mayo: programación, horarios y canales de TV
Se vienen destacados encuentros este miércoles 27 de mayo por las principales ligas de Sudamérica y del mundo. Revisa aquí la agenda de los partidos de hoy.
Este miércoles 27 de mayo se jugarán encuentros por la Copa Libertadores, Copa Sudamericana 2026, Conference League, entre otras competiciones. Por ejemplo, se disputarán los duelos Corinthians vs. Platense, Cienciano vs. Juventud y la final Crystal Palace vs. Rayo Vallecano. A continuación, revisa la agenda de los partidos de hoy.
Partidos de hoy por Copa Libertadores 2026
|Partido
|Horario
|Canal
|IDV vs Rosario Central
|5.00 p. m.
|ESPN y Disney+
|Libertad vs Universidad Central
|5.00 p. m.
|ESPN 2 y Disney+
|Bolívar vs ID Rivadavia
|7.30 p. m.
|ESPN 6 y Disney+
|Corinthians vs Platense
|7.30 p. m.
|ESPN 7 y Disney+
|Fluminense vs La Guaira
|7.30 p. m.
|ESPN 3 y Disney+
|Peñarol vs Santa Fe
|7.30 p. m.
|ESPN y Disney+
Partidos de hoy por Copa Sudamericana 2026
|Partido
|Horario
|Canal
|Atlético Mineiro vs Puerto Cabello
|5.00 p. m.
|ESPN 4 y Disney+
|Caracas vs Botafogo
|5.00 p. m.
|DSports y DGO
|Cienciano vs Juventud
|5.00 p. m.
|DSports y DGO
|Olimpia vs Audax
|5.00 p. m.
|ESPN 5 y Disney+
|Racing vs Independiente
|5.00 p. m.
|ESPN 5 y Disney+
|Vasco vs Barracas Central
|5.00 p. m.
|ESPN 2 y Disney+
|Bragantino vs Carabobo
|7.30 p. m.
|DSports y DGO
|River Plate vs Blooming
|7.30 p. m.
|DSports y DGO
Partidos de hoy por Copa Colombia
|Partido
|Horario
|Canal
|Boyacá Chicó vs Llaneros
|4.00 p. m.
|Win Sports
Partidos de hoy por Copa Ecuador
|Partido
|Horario
|Canal
|Vinotinto vs Orense
|4.00 p. m.
|DSports y DGO
Partido de hoy por Conference League
|Partido
|Horario
|Canal
|Crystal Palace vs Rayo Vallecano
|2.00 p. m.
|ESPN y Disney+
