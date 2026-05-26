0
EN DIRECTO
Previa Universitario vs Tolima por Copa Libertadores
EN DIRECTO
Tabla de posiciones de Universitario en la Copa Libertadores

Partidos de hoy EN VIVO, miércoles 27 de mayo: programación, horarios y canales de TV

Se vienen destacados encuentros este miércoles 27 de mayo por las principales ligas de Sudamérica y del mundo. Revisa aquí la agenda de los partidos de hoy.

Gary Huaman
Revisa los partidos de que se jugarán este miércoles 27 de mayo.
Revisa los partidos de que se jugarán este miércoles 27 de mayo. | Foto: composición Líbero
COMPARTIR

Este miércoles 27 de mayo se jugarán encuentros por la Copa Libertadores, Copa Sudamericana 2026, Conference League, entre otras competiciones. Por ejemplo, se disputarán los duelos Corinthians vs. Platense, Cienciano vs. Juventud y la final Crystal Palace vs. Rayo Vallecano. A continuación, revisa la agenda de los partidos de hoy.

Partidos de hoy por Copa Libertadores 2026

PartidoHorarioCanal
IDV vs Rosario Central5.00 p. m.ESPN y Disney+
Libertad vs Universidad Central5.00 p. m.ESPN 2 y Disney+
Bolívar vs ID Rivadavia7.30 p. m.ESPN 6 y Disney+
Corinthians vs Platense7.30 p. m.ESPN 7 y Disney+
Fluminense vs La Guaira7.30 p. m.ESPN 3 y Disney+
Peñarol vs Santa Fe7.30 p. m.ESPN y Disney+

Partidos de hoy por Copa Sudamericana 2026

PartidoHorarioCanal
Atlético Mineiro vs Puerto Cabello5.00 p. m.ESPN 4 y Disney+
Caracas vs Botafogo5.00 p. m.DSports y DGO
Cienciano vs Juventud5.00 p. m.DSports y DGO
Olimpia vs Audax5.00 p. m.ESPN 5 y Disney+
Racing vs Independiente5.00 p. m.ESPN 5 y Disney+
Vasco vs Barracas Central5.00 p. m.ESPN 2 y Disney+
Bragantino vs Carabobo7.30 p. m.DSports y DGO
River Plate vs Blooming7.30 p. m.DSports y DGO

Partidos de hoy por Copa Colombia

PartidoHorarioCanal
Boyacá Chicó vs Llaneros4.00 p. m.Win Sports

Partidos de hoy por Copa Ecuador

PartidoHorarioCanal
Vinotinto vs Orense4.00 p. m.DSports y DGO

Partido de hoy por Conference League

PartidoHorarioCanal
Crystal Palace vs Rayo Vallecano2.00 p. m.ESPN y Disney+
Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Universitario vs. Deportes Tolima EN VIVO por ESPN: transmisión del partido

Álbum y Paquetón del Mundial 2026 Panini FIFA World Cup

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento * )

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano