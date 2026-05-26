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Tabla de posiciones de Universitario en la Copa Libertadores 2026: resultados y clasificación del grupo B

¡Se definen las plazas! Universitario enfrenta a Deportes Tolima en el Monumental y Nacional recibe a Coquimbo Unido en el Gran Parque Central, en la última fecha de la Copa Libertadores.

Gary Huaman
Universitario integra el grupo B con Coquimbo, Nacional y Tolima.
Universitario integra el grupo B con Coquimbo, Nacional y Tolima. | Foto: composición Líbero
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Se define el grupo B de la Copa Libertadores 2026. De momento, Coquimbo Unido es líder con 10 puntos, seguido de Tolima con siete; luego está Universitario de Deportes con cinco y, en el último puesto, está Nacional, también con cinco. Recordemos que los dos primeros clasifican a los octavos de final, mientras que el que quede en la casilla tres clasifica a la Copa Sudamericana.

Universitario de Deportes enfrentará a Deportes Tolima en el Monumental.

PUEDES VER: ¿Qué pasa si Universitario gana, empata o pierde ante Tolima? Así serán las clasificaciones

Este martes 26 de junio, Universitario enfrentará a Deportes Tolima y el ganador irá a octavos de final. Por otro lado, Coquimbo Unido, ya clasificado, visitará a Nacional en Uruguay, donde los charrúas necesitan una victoria para seguir en competencia internacional.

Tabla de posiciones del grupo B de la Copa Libertadores 2026

PuestoEquipoPJDFPuntos
1Coquimbo Unido5310
2Tolima517
3Universitario5-15
4Nacional5-35

Clasificados a octavos de final y Sudamericana del grupo B de la Copa Libertadores 2026

Octavos de final

  • Coquimbo Unido
  • Tolima

Copa Sudamericana

  • Universitario

Programación de la fecha 6 del grupo B de la Copa Libertadores 2026

FechaHoraPartidoCanal
Martes 26.067.30 p. m.Universitario vs TolimaESPN y Disney+
Martes 26.067.30 p. m.Nacional vs Coquimbo UnidoESPN 5 y Disney+
Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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