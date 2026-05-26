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Tabla de posiciones de Universitario en la Copa Libertadores 2026: resultados y clasificación del grupo B
¡Se definen las plazas! Universitario enfrenta a Deportes Tolima en el Monumental y Nacional recibe a Coquimbo Unido en el Gran Parque Central, en la última fecha de la Copa Libertadores.
Se define el grupo B de la Copa Libertadores 2026. De momento, Coquimbo Unido es líder con 10 puntos, seguido de Tolima con siete; luego está Universitario de Deportes con cinco y, en el último puesto, está Nacional, también con cinco. Recordemos que los dos primeros clasifican a los octavos de final, mientras que el que quede en la casilla tres clasifica a la Copa Sudamericana.
PUEDES VER: ¿Qué pasa si Universitario gana, empata o pierde ante Tolima? Así serán las clasificaciones
Este martes 26 de junio, Universitario enfrentará a Deportes Tolima y el ganador irá a octavos de final. Por otro lado, Coquimbo Unido, ya clasificado, visitará a Nacional en Uruguay, donde los charrúas necesitan una victoria para seguir en competencia internacional.
Tabla de posiciones del grupo B de la Copa Libertadores 2026
|Puesto
|Equipo
|PJ
|DF
|Puntos
|1
|Coquimbo Unido
|5
|3
|10
|2
|Tolima
|5
|1
|7
|3
|Universitario
|5
|-1
|5
|4
|Nacional
|5
|-3
|5
Clasificados a octavos de final y Sudamericana del grupo B de la Copa Libertadores 2026
Octavos de final
- Coquimbo Unido
- Tolima
Copa Sudamericana
- Universitario
Programación de la fecha 6 del grupo B de la Copa Libertadores 2026
|Fecha
|Hora
|Partido
|Canal
|Martes 26.06
|7.30 p. m.
|Universitario vs Tolima
|ESPN y Disney+
|Martes 26.06
|7.30 p. m.
|Nacional vs Coquimbo Unido
|ESPN 5 y Disney+
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