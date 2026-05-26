Tabla de posiciones de Universitario en la Copa Libertadores 2026: resultados y clasificación del grupo B

Se define el grupo B de la Copa Libertadores 2026. De momento, Coquimbo Unido es líder con 10 puntos, seguido de Tolima con siete; luego está Universitario de Deportes con cinco y, en el último puesto, está Nacional, también con cinco. Recordemos que los dos primeros clasifican a los octavos de final, mientras que el que quede en la casilla tres clasifica a la Copa Sudamericana.

Este martes 26 de junio, Universitario enfrentará a Deportes Tolima y el ganador irá a octavos de final. Por otro lado, Coquimbo Unido, ya clasificado, visitará a Nacional en Uruguay, donde los charrúas necesitan una victoria para seguir en competencia internacional.

Tabla de posiciones del grupo B de la Copa Libertadores 2026

Puesto Equipo PJ DF Puntos 1 Coquimbo Unido 5 3 10 2 Tolima 5 1 7 3 Universitario 5 -1 5 4 Nacional 5 -3 5

Clasificados a octavos de final y Sudamericana del grupo B de la Copa Libertadores 2026

Octavos de final

Coquimbo Unido

Tolima

Copa Sudamericana

Universitario

Programación de la fecha 6 del grupo B de la Copa Libertadores 2026