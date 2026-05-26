Luto en el fútbol: Fallece histórico preparador de arqueros de Boca Juniors a los 55 años

Un día triste para el fútbol internacional. Se conoció que Fernando Gayoso, histórico entrenador de arqueros que trabajó en reconocidos clubes argentinos como Racing Club y Boca Juniors, este último donde también jugó, falleció este martes a los 55 años.De acuerdo con diversos medios de dicho país, Gayoso perdió la vida luego de luchar contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Durante las últimas semanas, Gayoso había permanecido internado en el Sanatorio Mitre a raíz de una neumonía. Su hijo Fran le dedicó un emotivo mensaje de despedida a su padre. “Hasta siempre, campeón. Te voy a extrañar toda mi vida, descansa en paz”.

Fernando Gayoso juntos al Sergio Romero en Boca Juniors

¿Quién fue Fernando Gayoso?

Fernando Gayoso fue un reconocido preparador de arqueros que pasó por distintos clubes, aunque alcanzó gran notoriedad en Boca Juniors. Además, integró el comando técnico de Miguel Ángel Russo (ex DT de Alianza Lima) durante su regreso al club en 2020.

Cabe señalar que, en una entrevista pasada, el expreparador habló sobre su enfermedad.

“Hace casi 2 años me diagnosticaron ELA. No puedo mover los brazos y tengo una dificultad para caminar. Sigo yendo al club, estoy con los chicos, con la Primera. El club me dio una función que me permite seguir en el fútbol, colaborando con los chicos de inferiores”, declaró Gayoso en una entrevista pasada para Radio Continental.

“Cuando me dijo el médico que muy probablemente sea ELA, dije ‘acá se terminó todo’. Lo primero que se me vino es el caso de Esteban Bullrich. Se me puso todo en negro y no podía caminar. De a poco con la familia lo fuimos acomodando. Hoy de la cabeza estoy muy bien y muy fuerte”.

Falleció Fernando Gayoso a los 55 años

Trayectoria de Fernando Gayoso