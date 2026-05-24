Felipe Chávez jugará en campeón de Champions League tras salir de FC Colonia: "Decidido"

Felipe Chávez, con solo 19 años, se ha consolidado como una de las grandes promesas del fútbol peruano, gracias a una trayectoria que ha ido en aumento desde sus etapas juveniles y tras su debut en la Bundesliga. Ahora, después de su salida del FC Colonia, club que decidió no quedarse con su pase, el mediocampista regresará al Bayern Múnich.

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Felipe Chávez jugará en club campeón de Champions League tras salida de FC Colonia

El periodista Florian Plettenberg, de Sky Deutschland, informó que Felipe Chávez dejará de pertenecer al FC Colonia, después de que la directiva resolviera no ejercer la opción de compra de su pase. De este modo, el futbolista peruano deberá volver al Bayern Múnich para la temporada 2026-2027.

Asimismo, el comunicador alemán afirmó que, por ahora, solo hará la pretemporada en el club campeón de la Champions League y la Bundesliga, ya que esa situación puede cambiar en el mercado de fichajes. "El FC Colonia ha decidido no ejercer la opción de compra de Felipe Chávez. El centrocampista de 19 años regresará por ahora al FC Bayern", afirmó el comunicador.

Felipe Chávez volverá a Bayern Múnich tras su fallido paso en FC Colonia

Cabe señalar que Felipe Chávez pertenece al Bayern Múnich y tiene contrato vigente hasta junio de 2027, por lo que su ficha sigue en manos del club alemán. Además, a comienzos de 2026 fue cedido al FC Colonia; sin embargo, por su desempeño, el conjunto optó por no hacer efectiva la opción de compra.

Felipe Chávez en la Bundesliga 2025-2026

Chávez fue ascendido por Vincent Kompany para integrarse al primer equipo del Bayern Múnich a finales de 2025 y, después de varias semanas de espera, el mediocampista peruano consiguió su debut oficial en la Bundesliga el 11 de enero, cuando enfrentó al Wolfsburgo en la jornada 16. En la temporada 2025-2026, el jugador peruano-alemán disputó 11 partidos: dos con el Bayern y nueve con el FC Colonia.