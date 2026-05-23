Polémico árbitro acusado de perjudicar a Universitario dirigirá decisivo partido ante Tolima

Universitario de Deportes está a puertas de afrontar un partido trascendental ante Deportes Tolima, donde necesitan ganar para poder sellar su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. Para este partido, la Conmebol sorprendió al designar a un inédito árbitro, que en el pasado fue señalado por perjudicar a los cremas en la misma competición.

Árbitro acusado de perjudicar a Universitario dirigirá decisivo partido ante Deportes Tolima

El partido entre Universitario y Deportes Tolima por la Copa Libertadores se perfila como uno de los encuentros más atractivos, tomando en cuenta que ambos equipos pelean directamente por quedarse con el segundo lugar de la tabla y avanzar a la siguiente ronda. Precisamente, para este compromiso, la Conmebol designó al árbitro Paulo Zanovelli como juez principal.

Paulo Zanovelli dirigirá el Universitario vs Deportes Tolima

El colegiado brasileño es considerado uno de los árbitros más importantes de su país y ya ha dirigido numerosos torneos, como la Sudamericana, la Copa Libertadores e incluso la Copa del Mundo Sub-17. Sin embargo, su carrera también ha estado marcada por algunas polémicas. Una de las más recordadas fue la que protagonizó justamente en un partido de la ‘U’.

Aquella acción ocurrió en la pasada edición de la Copa Libertadores, durante el empate de los cremas ante Independiente del Valle. En los minutos finales, José Carabalí marcó de cabeza tras un tiro de esquina, anotación que significaba el triunfo crema. No obstante, Paulo Zanovelli decidió invalidar el tanto luego de atender la indicación del juez de línea, quien equívocamente señaló que el balón había salido del campo previamente.

Paulo Zanovelli perjudicó a Universitario cobrando que este balón salió del campo

Posteriormente, el reconocido exárbitro FIFA Miguel Scime analizó la jugada y concluyó que el gol fue incorrectamente anulado, cuestionando además la ubicación del árbitro brasileño durante la acción."El árbitro principal, en una posición deficiente respecto de la línea de fondo y sin una visión clara del balón, valida de inmediato la señal del asistente. En consecuencia, el gol es invalidado sin realizar una revisión adecuada en campo", sostuvo el excolegiado.

Universitario vs Deportes Tolima: árbitros del partido