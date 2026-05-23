Héctor Cúper, DT de Universitario, tomó sorpresiva medida con Sekou Gassama tras críticas

Universitario de Deportes se mentaliza para lograr tres puntos de oro en su visita a CD Moquegua por la fecha 16 del Torneo Apertura 2026. Los cremas no pueden ceder más terreno en el campeonato, pues piensan en la tabla acumulada. Además, este partido será el primero que dirija Héctor Cúper en la Liga y, en medio de ello, se conoció que decidió tomar una firme medida con Sekou Gassama.

Héctor Cúper, DT de Universitario, tomó sorpresiva medida con Sekou Gassama

En la previa del encuentro, el periodista Gustavo Peralta informó que el DT Héctor Cúper realizó cambios sorpresivos en su esquema, y uno de ellos fue la inclusión de Sekou Gassama como titular para enfrentar a CD Moquegua en el Estadio 25 de Noviembre.

Sekou Gassama fue escogido para ser titular ante CD Moquegua en medio de las críticas.

El senegalés había sido incluido en la lista de convocados tras la ausencia de José Rivera por molestias físicas y ahora recibió una oportunidad de oro para revertir las críticas por su rendimiento. El africano llegó a la escuadra merengue como uno de los flamantes fichajes de la temporada, pero rápidamente quedó en el centro de los cuestionamientos.

Sin embargo, Héctor Cúper ha demostrado tener confianza en Sekou Gassama, ya que en el partido ante Nacional también se arriesgó a hacerlo ingresar, aunque el delantero protagonizó la jugada más clara del encuentro al entregar un pase de gol a Martín Pérez Guede, quien erró en la definición.

Cabe señalar que esta representará una de las últimas chances del senegalés de poder destacar en Universitario, ya que en las últimas semanas se ha indicado que es casi segura su salida del equipo tras el final del Torneo Apertura 2026.

Números de Sekou Gassama en Universitario

Desde su llegada, Sekou Gassama ha disputado cuatro partidos con Universitario (dos por la Liga 1 y dos por la Copa Libertadores), en los que sumó 102 minutos y mostró una evidente falta de ritmo futbolístico, lo que despertó molestia entre los hinchas.