Duro golpe en Universitario: tres jugadores clave serán bajas para partido ante CD Moquegua

Universitario de Deportes tiene la obligación de sumar los tres puntos HOY ante CD Moquegua, pensando en la tabla acumulada de la Liga 1 2026. Además, este encuentro representará el primer partido de Héctor Cúper al mando del club en el torneo local. Sin embargo, surgió gran preocupación en los hinchas tras conocerse que no contará con tres figuras importantes.

Universitario perdió a tres jugadores clave para partido ante CD Moquegua

Si bien la escuadra crema no dio a conocer su lista de convocados para enfrentar a CD Moquegua, el periodista Gustavo Peralta reveló que Universitario no podrá contar con tres jugadores importantes en su nómina. Se trata de José Carabalí, Andy Polo y José Rivera.

José Carabalí, Andy Polo y José Rivera no jugará ante CD Moquegua

Según señaló el comunicador, la ausencia del ecuatoriano se debe al sensible fallecimiento de su abuela, motivo por el que dejó el país para acompañar a su familia. El ‘Tunche’ tampoco fue considerado porque arrastra una molestia física y prefirieron no arriesgarlo.

Asimismo, Andy Polo será una de las bajas más importantes de la ‘U’. El peruano quedó fuera, ya que debe cumplir su fecha de suspensión por la roja que recibió en la derrota ante Atlético Grau en el Estadio Monumental.

De esta forma, los tres jugadores quedaron fuera de la lista de convocados, lo que representa un duro golpe para el esquema de Héctor Cúper, considerando que son potenciales titulares. No obstante, el estratega ya ha demostrado su visión para modificar su planteamiento de acuerdo con las necesidades del equipo.

Universitario buscará evitar extender sus malos resultados

Universitario necesita ganar para romper una mala racha de resultados. Los cremas acumulan cuatro partidos sin triunfos en el tramo final de la temporada. De esta forma, Héctor Cúper está obligado a vencer para no prolongar el mal momento del equipo.