Mr. Peet explotó contra un hincha que criticó su manera ‘imparcial’ de narrar los partidos de Alianza

Mr. Peet ha sido muy criticado en las últimas semanas debido a sus narraciones en los partidos de Alianza Lima. Esto se incrementó más tras el gol ‘fantasma’ que narró de Paolo Guerrero durante el encuentro contra Sporting Cristal. Bajo ese sentido, en una reciente edición del programa Madrugol volvió a protagonizar un nuevo episodio relacionado con este tema.

Y es que, durante el desarrollo del programa, un hincha de la Liga 1 cuestionó su manera de narrar, sobre todo en relación con el próximo partido de Alianza contra Los Chankas, que será definitorio para el Torneo Apertura. Ante esta situación, el periodista no se guardó nada y criticó duramente a la persona que realizó este comentario.

"Ojalá que cuando narres lo hagas de manera imparcial porque le faltas el respeto a los demás equipos", fue el comentario que leyó Mr. Peet.

Ante esta situación, el periodista le pidió al seguidor que demostrara lo que decía.

“Muéstrame, muéstrame una falta de respeto hacia un rival. Yo narro todos los goles, toditos los goles, que obviamente, y no le voy a faltar, no voy a traicionar mi sentimiento”.

Aunque admitió que se emociona cuando Alianza anota, aseguró que eso no significa que no narre todos los goles de la misma manera.

“Seguramente que cuando mete gol Alianza para mí es el éxtasis, pero narro todos los goles a diferencia de otros. Pero claro, como soy Mr. Pett y como soy el que importa más para ti, te fijas más en lo que yo hago. Pero yo no le falto el respeto a nadie”.

“Tú te estás faltando el respeto a tu inteligencia. Tú te faltas el respeto a tu inteligencia, porque yo no le falto respeto a nadie. Muéstrame una falta de respeto. Muéstrame una falta de respeto hacia un rival. Le narro los goles a todos, a todos”, complementó.

Por ello, no dudó en reafirmar una vez más que él, con su narración, no le falta el respeto a nadie.

“Y cuando hace gol Alianza le doy rienda suelta a mi sentimiento. No te falto el respeto ni a ti ni a nadie. Encuentra una falta de respeto. Te estás faltando respeto a tu inteligencia”.