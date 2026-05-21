Juicio contra Mr. Peet: Horacio Melgarejo, DT de Cienciano, tomó medidas legales contra periodista
Horacio Melgarejo, DT de Cienciano, tomó conocimiento de las palabras de Mr. Peet durante un programa en vivo y tomará medidas legales contra el periodista.
En las últimas horas, se conoció que Horacio Melgarejo, DT de Cienciano, inició medidas legales contra el periodista Mr. Peet por afirmaciones hechas durante su programa en vivo. El técnico argentino tomó conocimiento de ello y no tardó en responder públicamente a Peter Arévalo.
Horacio Melgarejo enjuiciará a Mr. Peet
Mediante un comunicado difundido a la prensa local, se conoció que Horacio Melgarejo rechaza las afirmaciones de Mr. Peet sobre ensuciar el fútbol peruano, inventar conspiraciones y un campeonato armado, entre otras. Además, indica que carecen de sustento y que no fueron formuladas por su persona.
“Comunico que he instruido a mi equipo legal para iniciar las acciones judiciales correspondientes contra el señor Peter Arévalo por los presuntos delitos contra el honor previstos en la legislación peruana, así como las acciones civiles por daños y perjuicios que correspondan. Reitero mi absoluto respeto por el fútbol peruano, por sus instituciones, por el Club Alianza Lima y por todos los actores del torneo. Mi compromiso, como siempre, es exclusivamente con el Club Sportivo Cienciano del Cusco, su hinchada y el trabajo deportivo que desempeño con honestidad y profesionalismo“, se lee en el comunicado.
Pronunciamiento de Horacio Melgarejo, DT de Cienciano, contra Mr. Peet.
¿Qué dijo Mr. Peet sobre Horacio Melgarejo?
Tras las declaraciones que brindó el técnico, Mr. Peet no se guardó nada durante su programa en vivo y cuestionó con dureza las palabras del DT de Cienciano. De esta manera, ahora se verá cómo avanza la medida legal que anunció Melgarejo contra el periodista.
“Atención si me miran de la Federación y la Liga. Melgarejo está utilizando el fútbol peruano como pantalla para ganar protagonismo. Lo está logrando a partir de barrer el piso a los periodistas e insinúa cosas que no tiene ninguna prueba. Es un tipo que está utilizando el fútbol peruano. ¿Las autoridades se lo van a permitir? Tienes que hacerte cargo de lo que dices y demostrar lo que están diciendo. Acá no puede venir cualquiera a ganar autoridad a partir de ensuciar el fútbol peruano“, manifestó.
(VIDEO: A Presión Radio)
